La actividad es totalmente gratuita y recomendada para niños/as de 4 a 7 años. Abarca canciones, juegos de audición y expresión, danza y prácticas con instrumentos. La cita, enmarcada en el programa Vecinalh, tendrá lugar en el Centro Social de Pinos a las 17 horas. Inscripciones: participacionciudadana@alhaurindelatorre.es o info@elcamm.es
Alhaurín de la Torre acoge este próximo viernes, 26 de enero, un divertido y original taller de música en familia, especialmente recomendado para niños y niñas de entre 4 y 7 años de edad. La actividad, que se enmarca dentro del programa Vecinalh de la Concejalía de Participación Ciudadana que dirige Andrés García, se imparte en el Centro Social de Pinos de Alhaurín (calle Antequera) a partir de las cinco de la tarde y en colaboración con La Térmica y el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga.
Se trata de una forma de acercarse a la música de manera activa y participativa. A lo largo de una hora aproximadamente los participantes podrán disfrutar de una serie de juegos de audición, improvisación o expresión corporal, así como de canciones y prácticas con instrumentos musicales. El taller se inicia con una canción de bienvenida y acabará con una “vuelta a la calma”.
Es totalmente gratuito y sólo se requiere inscripción previa escribiendo a alguna de las siguientes direcciones de correo electrónico: participacionciudadana@alhaurindelatorre.es o info@elcamm.es. La iniciativa ya se ha celebrado con éxito en otras localidades.