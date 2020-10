(Jose Mateos Mariscal) La historia de un joven artista que se animó a dedicarse a lo que más le gusta. Leandro Mateos Hernández , de 16 años, es dibujante y un autodidacta que descubrió en el arte plástico su verdadero cable a tierra

“Soy Leandro Mateos Hernández, nací en Zamora (España) el once del once del 2003. Estuve en la Academia de dibujo y pintura Sardá Bernal hasta que me tuve que mudar a Alemania en 2013. En este punto es lo que cambio mi mundo. En Alemania hay una muy buena educación escolar y por tanto aprendí que dibujar no es el único tipo de arte que existe. Concebi la influencia que ha tenido el arte de Europa en el mundo, y me di cuenta, que se esta perdiendo está cultura, por eso me he esforzado enseñando a mis amigos las virtudes que un individuo puede llegar a adquirir. Quiero dibujar todo el día y que la gente se enamore de mis dibujos, de los Auténticos Decadentes podría identificar a miles de jóvenes que se enfrentarán a la vida luego de terminar el colegio secundario y deben decidir qué carrera universitaria elegirán, allí aparecen los deseos y también los mandatos. Los que pueden y se animan deciden seguir su propia corazonada y se lanzan a la pileta

Me interesaba aprender un poco más sobre el mundo artístico, dado que no tenía ningún conocimiento previo. Soy autodidacta y creo que tiene que ver con mi forma de ser, soy ansioso, curioso y determinado. Fue así que desde que soy pequeño me ha intrigado este mundo, mi mundo. Aunque por el bachillerato no tengo tiempo me esfuerzo encontrando tiempo para poder dibujar. Empiezo a pintar de noche porque es cuando tengo más inspiración. Actualmente tengo 5 piezas de las que más aprecio.

Siempre trato de encontrar un significado a lo que hago. Me gusta nombrar al final el cuadro porque siento que es definir qué es lo que quiese pintar. Suelo hacer figuras intervenidas con materiales

Comparto en mis redes sociales en mis pinturas. Para mí es muy fuerte que una persona quiera tener mi arte colgado en su pared. Aún me queda mucho por aprender. Me gusta inspirarme en cosas que veo en la calle y en las redes sociales. Generalmente es mi estilo personal.”