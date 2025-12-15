Un incendio declarado en la tarde de este domingo en una vivienda de Alhaurín de la Torre obligó a intervenir de urgencia a dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de Alhaurín de la Torre y Coín. El fuego, según confirmaron fuentes oficiales, se inició en el tiro de la chimenea y se extendió por la parte alta del inmueble.

Aunque no se han registrado daños personales, sí se han producido daños materiales significativos, además del evidente impacto emocional en los residentes de la vivienda, que vivieron momentos de gran tensión. Por respeto a las personas afectadas, no se facilita la ubicación exacta del suceso ni material gráfico.

Los bomberos lograron controlar el fuego tras una actuación coordinada y rápida, evitando que las llamas alcanzaran otras estancias o edificaciones próximas.

🔥 Cómo evitar incendios en chimeneas: recomendaciones esenciales para el invierno

Este incidente vuelve a recordar la importancia de extremar las precauciones en torno a chimeneas, estufas de leña y sistemas tradicionales de calefacción, cuyo uso aumenta con la bajada de temperaturas.

A continuación, se ofrecen instrucciones básicas para reducir riesgos en los hogares:

1️⃣ Limpieza anual obligatoria

Realizar una limpieza profesional del tiro y conducto de la chimenea antes de comenzar la temporada de frío.

El hollín acumulado es la causa más frecuente de incendios en chimeneas.

2️⃣ Usar únicamente leña seca y adecuada

Evitar maderas tratadas, restos de muebles o materiales que produzcan chispas o acumulación excesiva de residuos.

No utilizar líquidos inflamables para encender el fuego.

3️⃣ Revisar el estado de la instalación

Comprobar que el tiro no presenta obstrucciones.

Revisar rejillas, sellados y posibles fisuras en el conducto.

4️⃣ Mantener distancia de seguridad

No colocar muebles, cortinas, alfombras ni objetos decorativos cerca del hogar.

Evitar que niños o mascotas se acerquen sin supervisión.

5️⃣ Instalar detectores de humo y CO₂

Son económicos, fáciles de instalar y pueden salvar vidas .

Se recomienda revisarlos mensualmente.

6️⃣ No dejar la chimenea encendida sin vigilancia

Apagar completamente las brasas antes de irse a dormir.

Usar siempre pantallas protectoras para evitar proyecciones de fuego.

7️⃣ Vaciar las cenizas con seguridad

Depositar las cenizas en un recipiente metálico y resistente al calor.

Nunca tirarlas a la basura hasta estar completamente frías.

El suceso de este domingo, afortunadamente sin víctimas, debe servir como recordatorio de que la prevención es la mejor herramienta frente a los incendios domésticos. Diario Alhaurín continuará difundiendo recomendaciones de seguridad durante la campaña invernal.