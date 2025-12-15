La sede de la urbanización recibe la visita del alcalde de Alhaurín de la Torre, quien departió con los integrantes de la asociación de vecinos

La urbanización Retamar celebró ayer domingo una merienda navideña a base de chocolate caliente y dulces típicos de estas fechas. La sede de la asociación de vecinos fue el lugar escogido para festejar la Navidad y pasar un rato muy agradable en el que no faltaron los villancicos populares, a cargo del grupo Alma Morá, y la inauguración del Belén.

Junto al presidente de la asociación de vecinos, Jesús Díaz, y los miembros de la misma estuvo el alcalde del municipio, Joaquín Villanova, quien aprovechó la ocasión para departir con ellos, conocer sus impresiones y las inquietudes de la urbanización y desear a todos unas felices fiestas y un buen año 2026. También acudieron algunos concejales del Equipo de Gobierno.

Villanova afirmó que Retamar es una zona privilegiada de Alhaurín de la Torre por sus numerosas zonas verdes, pistas deportivas y por contar con unos vecinos entregados a su urbanización.

Jesús Díaz agradeció la labor que realizan todos los vecinos desde la asociación que preside y aseguró que en el próximo año seguirán trabajando por hacer de Retamar «un lugar idóneo”.