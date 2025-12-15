Vecinos, asociaciones y representantes municipales comparten una entrañable tarde marcada por la participación y el espíritu navideño

La tarde de este domingo se transformó en una auténtica celebración de convivencia vecinal en el Barrio Viejo con motivo de la tradicional fiesta de Navidad organizada por su Asociación de Vecinos. El encuentro volvió a reunir a decenas de residentes del barrio, así como a representantes de otras asociaciones vecinales de la localidad, consolidándose como una cita tradicional del calendario navideño.

El ambiente festivo se dejó sentir desde primeras horas de la tarde en la sede vecinal. Rosquillos fritos, borrachuelos caseros, otros dulces típicos de estas fechas y un reconfortante chocolate caliente protagonizaron una merienda elaborada, un año más, de forma artesanal y con especial dedicación por parte de los vecinos.

La celebración contó nuevamente con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, quien acudió acompañado por otros miembros de la Corporación Municipal. Todos ellos fueron recibidos con cercanía y afecto por los asistentes, compartiendo una jornada marcada por la cordialidad y el sentimiento de comunidad.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Vecinos, María Teresa Santana, dirigió unas emotivas palabras de agradecimiento a los voluntarios que han trabajado durante días para hacer posible esta fiesta, destacando su compromiso y esfuerzo desinteresado.

Por su parte, el alcalde felicitó las fiestas a los presentes y trasladó sus mejores deseos para el próximo año. “Que 2026 os traiga salud, bienestar y muchas alegrías compartidas”, expresó, subrayando la importancia del movimiento vecinal y su papel esencial en la vida social del municipio.

La jornada concluyó entre villancicos, fotografías de grupo y el compromiso colectivo de seguir manteniendo vivas las tradiciones que refuerzan la identidad y el espíritu del Barrio Viejo.