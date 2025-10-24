El Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato por 146.950 euros y los trabajos empezarán en breve. El Ayuntamiento ha renovado la superficie de juego de la instalación deportiva y ha instalado nuevas gradas, canastas, videomarcador y cartelería, entre otras mejoras

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre está a punto de finalizar la reforma y modernización del Pabellón Polideportivo Blas Infante, que se ha venido desarrollando por fases a lo largo de las últimas semanas. El principal proyecto pendiente es el de la climatización del recinto, cuyo contrato ya está adjudicado y se iniciará en breve.

Técnicos de la empresa adjudicataria, Elecnor, han visitado esta misma semana la instalación y han mantenido una reunión con la Concejalía de Deportes que dirige Sergio Cortés de cara a planificar el comienzo de los trabajos. La inversión será de 146.950 euros (importe de la adjudicación) para instalar un nuevo sistema de climatización homologado con las necesidades de confort térmico exigidas por la reglamentación específica para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas que tienen lugar en su interior, así como para los espectadores de los eventos.

Cabe recordar que el Consistorio ya ha finalizado otra serie de mejoras, entre ellas la reparación tanto de la cubierta como del parqué, que sufrieron daños importantes por las DANA. En concreto, en la superficie de juego se ejecutó el acuchillado, se aplicó un barniz especial y se pintaron las correspondientes líneas para la práctica deportiva.

El Área de Deportes también ha instalado un vídeomarcador que cumple con las exigencias de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto) y se han montado gradas supletorias con capacidad para más de un centenar de espectadores, así como nuevas canastas, cartelería y otros elementos. Cabe recordar que este mismo año culminaron también los trabajos de restauración de la fachada exterior del edificio donde, además de la pintura, se aplicó un barniz de altas prestaciones para protegerla del sol y de las inclemencias del tiempo.

El objetivo es potenciar el uso del pabellón para que albergue diferentes disciplinas, teniendo en cuenta además que esta temporada el Blas Infante es sede de los partidos en casa del equipo de baloncesto del Unicaja-Alhaurín de la Torre, el filial Sub-22 del club malagueño.