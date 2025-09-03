Numerosos niños y niñas se han dado cita en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ para participar en esta simpática actividad de manualidades. El ciclo, que lleva el nombre de ‘Titiritorre’, suma cuatro funciones y cuentacuentos los días 2 y 3, todos con entrada libre

‘Titiritorre’, el denominado I Festival de Títeres de Alhaurín de la Torre, ha arrancado en la mañana de este martes, 2 de septiembre, con la primera de las actividades previstas: un simpático taller de manualidades para la elaboración de títeres en el que han participado numerosos niños y niñas de distintas edades.

La cita ha tenido lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’, que es uno de los escenarios escogidos para albergar las diferentes funciones y espectáculos de esta original iniciativa que durará hasta mañana, día 3. El Área de Cultura del Ayuntamiento y la compañía Andén Mágico están detrás de este proyecto, que suma un total cuatro funciones de títeres y cuentacuentos, todos ellos con entrada libre hasta completar aforo.

En concreto, la programación prevista es la siguiente:

Martes 2 de septiembre

‘La historia más bonita’ de la Cía. Andén Mágico a las 20:30 horas en el Centro Cultural La Platea.

Miércoles 3 de septiembre

Cuento por Marco Colorín a las 12:00 horas en el Centro Cultural Vicente Alexaindre.

‘Alejandra y sus dragones’ de la Cía. Pequeños Duendes (de Rota), de 20:00 a 21:00 horas en la Plaza del Conde.

‘Pinocho’ de la Cía. Bambino Teatro (de Granada), de 21:30 a 22.30 horas en el Centro Cultural La Platea.

El concejal de Cultura, Manuel López, se ha mostrado convencido del éxito de este primer festival y ha subrayado la importancia de que las administraciones públicas fomenten entre los más pequeños la creatividad, la cultura y el amor por las artes.