Loles López valora el compromiso del sector empresarial y señala la importancia de frenar las desigualdades desde la unidad de acción

Un total de 263 empresas han elaborado un protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral durante 2023 a través de la herramienta ‘Crea el protocolo de tu empresa’ que ofrece a las empresas andaluzas la posibilidad de generar su propio protocolo de prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo para el cumplimiento de la normativa relativa a la igualdad entre mujeres y hombres. Un servicio, disponible a través de la página web del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que en el primer trimestre de 2024 ya han utilizado 69 entidades.

De esta forma, de las 263 empresas que han empleado esta herramienta durante el pasado año, casi el 10% tienen su sede fuera de Andalucía, en concreto, se trata de 23 entidades de ocho comunidades distintas (Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco). En cuanto a las 240 empresas con domicilio andaluz están repartidas por las ocho provincias, siendo las más numerosas Sevilla, Granada y Jaén con 64, 50 y 47 organizaciones, respectivamente.

Asimismo, el 90,8% de las entidades que ha realizado el protocolo contra el acoso sexual tiene menos de 50 personas trabajadoras, frente al 9,2% que tiene más de 50. En su conjunto suman un total de 10.642 personas trabajadoras, siendo 6.646 mujeres (el 62,5%) y 3.996 hombres (37,5%). Sobre el sector de producción, destacan las empresas sobre comercio, actividades sanitarias y de servicios sociales, hostelería, agricultura y ganadería, así como de actividades científicas y técnicas, entre otras.

Desde la unidad

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha valorado “el compromiso del sector empresarial y económico con las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género en sus diferentes manifestaciones”. En esta línea, ha señalado que es “fundamental que los entornos laborales sean espacios seguros e igualitarios para la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral, especialmente en los puestos de dirección”.

Además, López ha resaltado “la importancia de promover la igualdad de oportunidades desde la unidad tanto de las administraciones públicas como del sector privado, como el ámbito empresarial, para que las medidas en materia de igualdad y de erradicación de la violencia machista alcance a todas las esferas de la sociedad”. La consejera también ha animado “a más empresas y entidades a utilizar esta herramienta, que es gratuita y está adaptada a las demandas y necesidades, para promover la igualdad de oportunidades en todos los sectores económicos y productivos de Andalucía”.

En este primer trimestre del año, el número de empresas que ya han realizado su protocolo contra el acoso sexual a través de esta herramienta se eleva a 69, de las cuales casi el 80% tienen sede en Andalucía y el 95,6% tiene menos de 50 personas trabajadoras. Las 69 organizaciones tienen un total de 999 empleados, de los cuales el 43,3% son mujeres y el 56,7% son hombres.

A través del formulario disponible en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/protocolo/, las empresas pueden acceder a la descarga de un protocolo que da respuesta a las características de la entidad y que, además, se ofrece en formato editable con el fin de poder personalizarlo y adaptarlo a la realidad concreta de cada organización.

Además, los modelos de protocolos tratan de responder a las distintas realidades que las empresas pueden encontrarse en un procedimiento para la prevención y tratamiento de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que puedan producirse. Así pues, se ofrecen modelos en función de si la empresa está obligada o no a desarrollar un plan de igualdad y si el protocolo será objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras. El acoso sexual y acoso por razón de sexo es uno de los ejes presentes en el diagnóstico y el procedimiento de actuación frente a los mismos forma parte de la negociación del plan de igualdad.