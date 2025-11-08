El Centro Cultural se ha llenado para la representación de ‘El mueble’, a cargo de la compañía Histrión Teatro, en una nueva edición de esta cita ya clásica de las artes escénicas. Las localidades para el resto de funciones se pueden adquirir en Mientrada.net

El Ciclo de Teatro de Noviembre ha comenzado este viernes en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con la representación de la obra ‘El mueble (o todas esas cosas que nunca nos diremos)’, a cargo de la compañía andaluza Histrión Teatro, y que cuenta con el Premio Lorca 2018 a la mejor adaptación. La cita fue todo un éxito, con un nuevo lleno en el salón de actos.

La función estaba dirigida a un público adulto y su reparto ya protagonizó el pasado año en este mismo escenario otra adaptación: ‘Juana la loca’. La obra trata sobre Carlos y Tati, que serían la pareja ideal si no fuera porque el montaje de un sencillo mueble va a sacar a la luz su complicada convivencia después de veinticinco años. Con cada tornillo, taquito y bisagra saltan por los aires las quejas ocultas y las reclamaciones evidentes. Y es que, cuando un mueble entra por la puerta, el amor sale por la ventana.

Desde el Área de Cultura han destacado la gran acogida que ha tenido la primera cita del ciclo y han asegurado que las cinco funciones están al nivel que se requiere en un ciclo tan consolidado como este.

El 14 de noviembre se escenifica ‘El Testamento’, a cargo de Zum-Zum Teatro, que obtuvo el Premio Fetem 2023 a mejor dirección. El público a partir de 14 años puede asistir a esta representación protagonizada por un único actor que recrea la vida de un actor de teatro con sus idas y venidas.

El viernes 21 la danza toma el protagonismo del ciclo de la mano de la compañía Silencio Danza con su espectáculo ‘Las Furias’, que cuenta con tres importantes premios en su haber como son el Premio Lorca 2022 a mejor espectáculo de danza y mejor intérprete femenina y el Premio Ateneo 2022 al mejor espectáculo de danza. La estrella es Nieves Rosales y reivindica el rol de la mujer.

La única cita en sábado es el día 22 con la obra estrenada en el Festival FESTEME, ‘Aletheia’, de Las Poderío, destinada a un público adulto con malabares, arte escénicas y mucha música. El cierre lo pone el viernes 28 la obra ‘El crédito’, de la compañía Descalzo y Cromagnon Producciones, y con dos actores de primer nivel en el cartel como son Pablo Carbonell y Armando del Río en una excelente adaptación y una brillante dirección técnica.