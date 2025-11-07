Las Pistas Municipales Francis Ceballos, en Alhaurín de la Torre, han acogido en la mañana de hoy viernes una Jornada de Pádel Adaptado, promovida por la Federación Andaluza de Pádel y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Una veintena de usuarios de la Asociación Encina Laura han participado en esta actividad, a la que también se han sumado dos alumnos del club Al- Ándalus de Torremolinos.

Las técnicas de la FAP, Mari Paz Jiménez y Paula Rubio, han sido, entre otras, las encargadas de dirigir la sesión en pista en la que los participantes se han iniciado en el pádel mediante la realización de ejercicios de golpeo, dinámicas y juegos varios.

Divididos por niveles, los deportistas han podido disfrutar de un rato de disfrute con esta disciplina deportiva. Para algunos era su primera toma de contacto, otros, con un poco más de nivel han estado realizando voleas y golpeos y los más avanzados han podido aprender más de técnica y han jugado algunos puntos.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, el presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez y el responsable de la Escuela Municipal de Pádel, Andrés Soriano han estado presenciando esta jornada y saludando a los participantes y a sus familiares.