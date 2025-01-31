El Centro del Mayor organizó esta actividad en el popular pueblo de Parauta, en la comarca de la Serranía de Ronda. El grupo pudo recorrer esta conocida ruta de senderismo en una jornada fría pero muy agradable. Les acompañó el concejal del área, Miguel Pacheco

El Área del Mayor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha organizado una enriquecedora excursión a Parauta, el pintoresco pueblo de la Serranía de Ronda muy conocido por su popular ruta del Bosque Encantado. A pesar de la fría mañana, el grupo, acompañados por el concejal Miguel Pacheco y voluntarios del área, disfrutó de una gran experiencia.

La visita incluyó un recorrido por el famoso Bosque Encantado de Parauta, una iniciativa turística que ha revitalizado la localidad. Este sendero, adornado con esculturas de duendes, hadas y magos, fue creado por el escultor Diego Torres para transformar los castaños afectados por una plaga en un atractivo turístico familiar. Desde su inauguración, el bosque ha atraído a numerosos visitantes y ha contribuido al crecimiento demográfico y económico de Parauta.

Durante el recorrido, los participantes pudieron admirar y fotografiarse con las detalladas tallas y disfrutaron de la magia que emana este entorno único. El sendero, de aproximadamente 1,5 kilómetros de ida y vuelta, es accesible para todas las edades y se ha convertido en un destino ideal para familias y amantes de la naturaleza.

El concejal Miguel Pacheco destacó la importancia de este tipo de actividades para fomentar la convivencia y el enriquecimiento cultural entre los mayores de Alhaurín de la Torre. Asimismo, agradeció la colaboración de los voluntarios y subrayó el valor de descubrir y apoyar las iniciativas locales que promueven el turismo sostenible y la preservación del patrimonio natural.

Para más información sobre futuras actividades y programas del Área del Mayor, los interesados pueden seguir sus redes sociales e informarse ‘in situ’ en el Centro del Mayor ‘San Sebastián’, situado entre la calle Álamos y la plaza de los Regulares.