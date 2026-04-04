El Viernes Santo volvió a vivirse con intensidad en Alhaurín de la Torre, con una jornada marcada por la solemnidad, la tradición y una destacada participación ciudadana en torno a la Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad.

Los días previos ya dejaron momentos de gran significado dentro del calendario cofrade. El tradicional Vía Crucis del Santísimo Cristo del Cardón recorrió los Callejones en un ambiente de recogimiento, donde la devoción y la historia volvieron a darse la mano en uno de los actos más emblemáticos de la Semana Santa local.

Otro de los instantes más destacados fue el traslado del Cristo de la Vera-Cruz, a hombros de caballeros legionarios, que volvió a ofrecer una imagen de gran fuerza y solemnidad. El recorrido desde la Casa Hermandad hasta la Parroquia de San Sebastián congregó a numerosos vecinos y fieles.

Ya en la tarde del Viernes Santo, la salida procesional, adelantada a las 20:30 horas, propició una notable afluencia de público en las calles, con familias, vecinos y visitantes acompañando el cortejo en todo su recorrido. La estación de penitencia se desarrolló con normalidad y sin incidencias, en un ambiente de respeto y participación.

Puntos emblemáticos como la calle Real volvieron a convertirse en lugares de referencia para presenciar el paso de la procesión, reflejando el arraigo de esta jornada dentro de la tradición local.

Durante el día también se vivieron momentos de especial carga simbólica, como el homenaje a los caídos en el interior del templo, así como la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, que aportaron un carácter solemne a la jornada.

Especial mención merecen los hombres y mujeres de trono, que completaron el recorrido con entrega y compromiso, contribuyendo al buen desarrollo de uno de los días más importantes de la Semana Santa alhaurina.

Desde Diario Alhaurín, como viene siendo habitual desde hace más de 20 años, se ha realizado la cobertura de la jornada desde distintos puntos del recorrido, con el trabajo gráfico de Fabio Tumbarello Gallego y la presencia de Chico López en enclaves tradicionales como la calle Real.

En definitiva, un Viernes Santo que vuelve a poner de manifiesto el profundo arraigo de la Semana Santa en Alhaurín de la Torre, donde la fe, la tradición y la participación ciudadana se dan cita año tras año.

Amplios reportajes gráficos en nuestros perfiles redes

www.facebook.com/diarioalhaurin

www.instagram.com/diaio_alhaurin