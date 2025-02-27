La concejala de Asuntos Sociales e Igualdad acudió a la actividad que se desarrolla en colaboración con la federación Málaga Inclusiva, dirigida a personas jóvenes con discapacidad, y donde ha hecho entrega de entradas gratuitas para el Circo Berlín

Las instalaciones del IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre han acogido estos días el Campamento Inclusivo de Semana Blanca que organiza la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento, en colaboración con la federación Málaga Inclusiva y dirigido a personas jóvenes con discapacidad.

La cita tiene lugar del 24 al 27 de febrero, coincidiendo con este periodo vacacional. La propia edil delegada de este área, María del Carmen Molina, quiso visitarlo para saludar y charlar con los monitores y participantes en lo que fue además una jornada de convivencia con los jóvenes del otro campamento social de Semana Blanca que se desarrolla a través de la asociación juvenil Eo, Eo.

La concejala recalcó la importancia de estas iniciativas para fomentar la inclusión, para facilitar a los padres y las familias una oportunidad de conciliación laboral y personal en estas fechas y para promover la educación, la convivencia y la diversión de estos jóvenes. Para ello, a lo largo la semana se han preparado numerosos juegos y actividades con el apoyo de monitores especializados para atenderlos según sus necesidades específicas.

El precio del campamento en el IES Gerald Brenan era de sólo 40 euros por persona gracias al apoyo económico del Ayuntamiento. Los participantes han disfrutado estos días de juegos de habilidad, yincanas, deporte, senderismo, dibujos, música y baile.

María del Carmen Molina ha aprovechado la visita para hacer entrega, junto con el representante del Circo Berlín, de una serie de entradas gratuitas para disfrutar del show ‘Adrenalina’, que este circo tiene montado en Alhaurín de la Torre hasta la próxima semana. Estas entradas se suman a las invitaciones que ya se repartieron a otras asociaciones sociales como Encina Laura, AMFAT (discapacidad física), la Asociación de Parkinson y Eo, Eo.