(Vox) La parlamentaria de VOX en Andalucía, Purificación Fernández, ha denunciado la “incoherencia” del Partido Popular al rechazar la iniciativa de su formación para incluir la avispa oriental en el catálogo andaluz de especies invasoras, mientras sí ha apoyado, como el resto de grupos parlamentarios, el reclamar esta declaración al Gobierno de España con “el único fin de seguir confrontando con el PSOE

La diputada del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Purificación Fernández, ha advertido de la “catástrofe ecológica” y la “ruina” para los apicultores andaluces que puede suponer la negativa del Gobierno de Moreno Bonilla a declarar la avispa oriental como “especie exótica invasora”, en el catálogo andaluz de especies invasoras, tal y como proponía su formación en el segundo de los puntos de una Proposición No de Ley (PNL) que ha sido rechazada esta semana por la mayoría absoluta de los populares.

El PP de Moreno Bonilla, también se ha opuesto a establecer una línea de ayudas urgente con la que auxiliar a los apicultores afectados por esta avispa oriental. En cambio, sí ha recibo el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios el punto número uno de esta PNL de VOX, por el que se ha acordado reclamar al Gobierno de España que la ‘vespa orientalis’, que es el nombre científico que recibe esta especie, sea declarada como invasora.

Fernández, ha denunciado la “incoherencia” del Ejecutivo del PP, que “pide al gobierno de España que tome unas medidas respecto a la plaga de la avispa oriental que los populares pueden adoptar en Andalucía, donde gobiernan con mayoría, pero se niegan”, recordando que “la declaración como especie invasora por parte del Ejecutivo central no solo es compatible sino lógica, con su declaración como tal en el catálogo andaluz”.

Como ha explicado Fernández, esta avispa, que es originaria del sudeste de Europa, Asia y partes de África; y fue detectada en el año 2013 en Valencia y cinco años más tarde en Algeciras, “al no tener depredador natural, se está expandiendo por el territorio andaluz rápidamente”.

La parlamentaria de VOX, ha advertido que “en solo cinco años se ha convertido ya en el enemigo número uno de los apicultores de Málaga y Cádiz”, provincias en las que “han causado daños en, al menos, el 30% de las colmenas”. Solo en Málaga, han aniquilado más de 500 colmenas y muchas otras han sufrido daños de consideración, “lo que va a derivar en grandes mermas en la producción de miel en Andalucía”.

Fernández, ha señalado también el “auténtico desastre ecológico” que supone el ataque de esta especie invasora a las abejas, que son “insectos vitales para ciertas aves” y fundamentales en el ciclo polinizador, por lo que también “afectará negativamente a la reproducción de plantas nativas y producción de frutos”. No en vano, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de la polinización.

A esto, hay que sumar el peligro que la avispa oriental supone para los humanos, a los que atacan sin dudar “cuando ven peligrar sus nidos, los cuales construyen bajo el suelo”.

La parlamentaria de VOX ha acusado al Ejecutivo del PP de “incumplir la normativa” que “es clara al respecto”, ya que establece que las especies que no son consideradas invasoras por la normativa europea, “sí que pueden serlo en virtud de lo que decidan los estados miembros de acuerdo con su soberanía”. Aquí tenemos dos catálogos, el nacional dependiente del Ministerio, y el andaluz, que depende de la Consejería y del Consejo de Gobierno, y que en su artículo 52 del Decreto 23/2012 de la Consejería de Medio Ambiente que regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats, determina que “es potestad de la Consejería de Medio ambiente, y mediante los informes y procedimientos correspondientes, la inclusión de nuevas especies en este catálogo andaluz de especies invasoras”.

Para Fernández, el Gobierno del PP “está retrasando ya demasiado” la declaración como especie exótica invasora a la avispa oriental, “dejando ahora la pelota en el tejado de Sánchez”, al tiempo de exigirle que, “de una vez por todas, se tome este asunto con la rigurosidad e importancia que merece, y actúe cuanto antes”.

VOX denuncia la “guerra partidista” del PP para confrontar con el Gobierno y eludir “temerariamente” sus “responsabilidades políticas”

Fernández, ha lamentado que el PP de Moreno Bonilla “vuelve a tirar de una guerra competencial entre Junta y Gobierno que no existe en este asunto”, con “el único fin de seguir confrontando con el PSOE, eludiendo temerariamente sus responsabilidades políticas” y “poniendo en grave riesgo el futuro del campo andaluz, nuestra economía y la propia vida de los andaluces”.

“La única solución posible es eliminar los nidos, monitorizar los focos, establecer un protocolo de actuación urgente, y dotar de los medios materiales y humanos necesarios”, para que esta especie invasora “deje de causar la ruina de los apicultores, del medio” y “se proteja la salud de los trabajadores del campo”, ha insistido la parlamentaria de VOX.