El joven tirador Yeray Mínguez Alcántara continúa consolidándose como una de las grandes promesas del tiro olímpico andaluz, tras sumar en las últimas semanas numerosos podios en competiciones regionales y nacionales.

Entre el 19 y el 21 de septiembre, el deportista participó en el Gran Premio Las Gabias, donde logró el subcampeonato en categoría júnior en la modalidad de pistola de aire a 10 metros, demostrando un excelente nivel técnico y regularidad en su rendimiento.

Solo unos días después, los 27 y 28 de septiembre, Mínguez afrontó un intenso fin de semana con doble cita competitiva: el Campeonato de Andalucía de Jóvenes Promesas de Tiro Olímpico y el V Trofeo del Mediterráneo de Tiro, eventos en los que se enfrentaron deportistas de las federaciones andaluza, murciana y valenciana. En ambas competiciones, el joven alhaurino se proclamó campeón absoluto, sumando nuevos títulos a su palmarés.

Ya en octubre, entre los días 2 y 5, el tirador se desplazó nuevamente al Centro Especializado de Alto Rendimiento Juan Carlos I de Las Gabias (Granada) para competir en el Campeonato de España de Armas Deportivas, donde volvió a brillar en dos modalidades:

🥇 Campeón de España Júnior y 🥈 Subcampeón por Selecciones Autonómicas en pistola estándar aire 10 metros.

🥈 Subcampeón de España Júnior y 🥈 Subcampeón por Federaciones Autonómicas en pistola velocidad aire 10 metros.

Estos resultados confirman el excelente momento deportivo de Yeray Mínguez, que continúa acumulando éxitos en su categoría y consolidando una proyección que lo sitúa entre los talentos más destacados del tiro olímpico nacional.