La Asociación Argentina Martín Fierro de Alhaurín de la Torre ha representado una vez más a la provincia de Málaga en un evento cultural de primer nivel: la Gran Cabalgata de la Hispanidad 2025, celebrada el pasado 5 de octubre en Madrid.

El colectivo, fundado en 2012, formó parte del cortejo integrado por más de 3.000 participantes que recorrieron el centro de la capital española. El desfile partió desde la Plaza de España y avanzó por la Gran Vía, convertido en un colorido homenaje a la riqueza cultural de 23 países latinoamericanos, a los que este año se sumaron por primera vez Filipinas y Estados Unidos.

La entidad alhaurina acudió con su taller de danzas tradicionales argentinas, despertando el aplauso del público madrileño y siendo acompañada por destacadas autoridades. Entre ellas, el embajador de Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, quien saludó personalmente a los representantes de la asociación. Asimismo, el grupo fue recibido previamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Gran Cabalgata de la Hispanidad, una de las citas culturales más relevantes del calendario madrileño, reunió a agrupaciones artísticas, compañías de danza y colectivos culturales que exhibieron la diversidad y el legado compartido del mundo iberoamericano. Este 2025, Argentina fue el país invitado, protagonizando buena parte del recorrido que incluyó, además, un emotivo homenaje al pintor Francisco de Goya, presentado por la reconocida compañía teatral Morboria.

Con su participación, la Asociación Argentina Martín Fierro consolida su compromiso con la promoción de la cultura argentina y latinoamericana desde Alhaurín de la Torre, llevando su trabajo artístico y comunitario a un escenario de proyección internacional.