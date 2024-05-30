Los estudiantes, más mujeres que hombres, se distribuirán en 136 sedes entre facultades, centros adscritos e Institutos de Enseñanza Secundaria

Historia de Filosofía pasa a ser materia de evaluación en la Fase de Acceso e Historia de España sigue siendo obligatoria, por lo que no ponderará en la de Admisión como sí ocurre en otras comunidades

Un total de 52.908 estudiantes andaluces procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior se examinarán los días 4, 5 y 6 de junio de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) de este curso. Esas inscripciones representan un 6,05% más que las formalizadas en el pasado año académico, cuando se matricularon un total de 49.885 alumnos. Atendiendo al género,

31.121 son mujeres (58,82%) y 21.787 hombres (41,17%).

La Universidad de Sevilla (US) es la que más inscripciones tiene, 11.507, lo que supone un 21,75% del total. Le siguen las de Málaga (UMA), con 9.542 (18,04%); Cádiz (UCA), con 7.638 (14,44%); Granada (UGR), con 7.377 (13,94%) y la de Córdoba (UCO), con 4.740 (8,96%). A continuación, se sitúan la de Almería (UAL), donde se evaluarán 4.221 alumnos, equivalentes al 7,98% del cómputo global; la de Jaén (UJA), con 3.621 (6,84%); la de Huelva (UHU), con 2.585 (4,89%); y la Pablo de Olavide (UPO), con 1.677 (3,17%).

Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento, ha seleccionado 136 sedes en toda Andalucía, entre facultades, centros adscritos e Institutos de Enseñanza Secundaria para acoger al más de un millar de centros educativos convocados a la prueba.

De las 136 sedes dispuestas, 59 están repartidas por las capitales andaluzas y las 77 restantes se ubican en el resto de municipios de las ocho provincias, además de Ceuta, Melilla y siete ciudades marroquíes.

Así, la UAL ha habilitado nueve sedes (dos en la capital y siete en la provincia); la UCA, 16 (cuatro en la capital y 12 en la provincia); la UCO, 22 (siete en la capital y 15 en la provincia); y la UGR, 33 (13 en la capital, diez en la provincia y diez en Ceuta, Melilla y las ciudades marroquíes de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador, Alhucemas, Rabat y Larache. Por su parte, la UHU ha dispuesto seis sedes (cinco en la capital y una en la provincia); la UJA, ocho (tres en la capital y cinco en la provincia), la UMA, 15 (siete en la capital y ocho en la provincia), la US, 23 (14 en la capital y nueve en la provincia) y la UPO, cuatro sedes en su campus.

La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Las evaluaciones comenzarán a las 8:30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8:00 horas para la citación.

La Historia de la Filosofía pasa a ser materia de examen en la Fase de Acceso

La convocatoria de 2024 incorpora en Andalucía una novedad relacionada con la asignatura de Historia de la Filosofía, que no se podrá utilizar para subir nota en los exámenes, puesto que este curso es el primero en el que tienen efecto los cambios introducidos en la nueva ley educativa estatal, la LOMLOE. Entre esas modificaciones, destaca precisamente la consideración de esta materia como común y obligatoria en todos los Bachilleratos y, por tanto, pasa a ser materia opcional de examen en la Fase de Acceso de la PEvAU a elegir en vez de Historia de España. En cambio, la comunidad autónoma no tendrá en consideración para el territorio andaluz la pauta marcada desde el Gobierno central que permite que Historia de España sirva a los estudiantes para subir nota. De esta forma, esa asignatura no va a ponderar en la Fase de Admisión con carácter general y continuará siendo como hasta ahora disciplina evaluable en la Fase de Acceso, salvo para los alumnos que se presentaron a la prueba en los dos últimos cursos, que se les valorará igual que en años anteriores.

Atendiendo a las directrices que disponen los Ministerios de Educación y de Ciencia y de acuerdo con lo aprobado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria, las pruebas se estructuran en dos fases siguiendo los criterios de cursos anteriores: la de Acceso y la de Admisión.

La Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera -alemán, francés, inglés, italiano o portugués- e Historia de España o Historia de la Filosofía. A éstas se suman una cuarta disciplina de modalidad a elegir entre Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

La nota máxima que se puede alcanzar en esta parte es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso, que se calculará ponderando el 40% de la nota de la PEvAU y el 60% de la calificación final de Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

Por su parte, en la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados elegidos. Son elegibles cualquiera de las 26 materias que componen la evaluación, a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España. También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0 y 0,2, según el grado en el que se solicite la admisión, y la nota máxima a alcanzar en este bloque es de cuatro puntos.

Sin embargo, quienes deseen optar por una institución académica externa al Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) que sí tenga en cuenta la calificación de Historia de España e Historia de la Filosofía en sus procesos de acceso podrán inscribirse en la Fase de Admisión en una de estas dos materias comunes, no coincidente con la elegida en la Fase de Acceso. En cualquier caso, tal inscripción no se tendrá en consideración para mejorar su nota en el sistema público andaluz.

Con la nota obtenida, los estudiantes podrán solicitar cualquiera de las plazas de grado que se ofertarán en el Distrito Único Andaluz (DUA) para el próximo curso. Desde el pasado febrero, los alumnos pueden consultar en el DUA modelos orientativos de exámenes de convocatorias anteriores, desde el año 2010, que les han ayudado a conocer el desarrollo de la evaluación en esta edición de 2022: lajunta.es/portaldua.

Las materias más demandadas

Por otro lado, las materias que no son comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor número andaluces son Química (15.268), Biología (14.915), Empresa y Diseño de Modelos de Negocio (14.131), Geografía (7.803), Física (7.455), Dibujo Técnico II (6.034), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (4.333) y Matemáticas II (2.744).

Dado el planteamiento de la PEvAU, algunos alumnos han elegido examinarse de materias que coinciden en el horario inicialmente previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por lo que se ha establecido un calendario alternativo para resolver las 1.111 situaciones de incompatibilidad registradas en toda la comunidad, de las cuales 1.081 son simples, 28 dobles y dos triples.

Calendario de admisión a los grados tras la prueba

Los resultados de la prueba de PEvAU se publicarán el próximo 13 de junio en los portales webs de cada una de las universidades. Ese mismo día se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 24 de junio.

Para participar en el procedimiento de admisión, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía advierte a todo el alumnado de que es necesario formular la solicitud de preinscripción entre el 13 y el 24 de junio, aun estando suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba.

Al tratarse de un procedimiento de los denominados de concurrencia competitiva, en el que no se pueden incluir solicitudes fuera del plazo establecido, el programa informático por el que se presenta la solicitud permite consignar una calificación inferior a cinco puntos, que será actualizada automáticamente cuando la universidad otorgue una nueva calificación, y si esta es igual o superior a cinco puntos, dicha solicitud será atendida en el procedimiento con todos los derechos.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección (lajunta.es/portaldua), que es el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz. En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas.

La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 4 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, con una duración de cinco días, hasta el 10 de julio. La segunda adjudicación se producirá el

18 de julio y se prolongará hasta el 22.