Una marcha solidaria y una gran fiesta en el Parque Municipal, con los personajes de Star Wars, principales atractivos de un evento denominado ‘Juntos somos la fuerza’

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La Asociación de Parkinson de Alhaurín de la Torre (APAT) ha celebrado este sábado una gran jornada solidaria y de convivencia bajo el lema ‘Juntos somos fuerza’, una iniciativa destinada a visibilizar la enfermedad y a poner en valor la importante labor que desarrolla la asociación en apoyo a las personas afectadas y sus familias.

La actividad, que inicialmente estaba prevista para el pasado 11 de abril con motivo del Día Mundial del Parkinson y que tuvo que aplazarse debido a la lluvia, ha podido celebrarse finalmente hoy, con una excelente acogida por parte de vecinos y visitantes.

La jornada ha arrancado con una marcha solidaria que partió desde la Avenida de España, junto a la Jefatura de la Policía Local, y ha recorrido varias calles del municipio hasta llegar al Parque de los Patos.

El trayecto ha sido encabezado por los integrantes de la Legión 501, caracterizados como personajes de la popular saga Star Wars, que se han convertido en uno de los grandes atractivos del día y han acompañado a los participantes durante el trayecto entre fotografías, saludos y muestras de cariño por parte del público.

Una vez en el Parque de los Patos, se ha desarrollado el programa de actividades previsto, que incluyó actuaciones musicales y de baile, talleres infantiles, un photocall solidario y diferentes puestos donde se han ofrecido artículos elaborados artesanalmente por los propios miembros de APAT. La recaudación obtenida se destinará a financiar las terapias, talleres y programas que la asociación desarrolla a lo largo del año.

El evento ha contado con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova; la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina; y otros miembros de la Corporación Municipal, quienes han querido, así, mostrar su apoyo a la asociación y participar en una jornada marcada por la solidaridad y la convivencia.

Durante su intervención, Joaquín Villanova ha destacado la importancia de seguir dando visibilidad al párkinson y de apoyar a quienes conviven con esta enfermedad, al tiempo que ha elogiado el trabajo que realiza APAT en el municipio. El alcalde puso especialmente en valor la labor de acompañamiento que desarrollan asociaciones como esta, subrayando la importancia de estar al lado de las personas que más lo necesitan.

Por su parte, María del Carmen Molina felicitó a la asociación por la organización del evento y destacó la enorme labor humana y social que realiza con pacientes y familiares, así como la importancia de este tipo de encuentros para acercar la realidad de la enfermedad a toda la ciudadanía.

Desde APAT, su portavoz Agapito Garrido, agradeció la respuesta obtenida por parte de vecinos, colaboradores y voluntarios y realizó una valoración muy positiva de la jornada. Asimismo, recordó la necesidad de continuar concienciando sobre una enfermedad que afecta a miles de personas y destacó que actividades como esta permiten acercar el párkinson a la sociedad desde una perspectiva cercana, positiva y participativa.