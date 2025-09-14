(Por La Novia Roja de la Prensa) -El día que Colón trajo la mierda de tabaco a España, tendrían que haberle puesto una demanda colectiva. Ahora ya es tarde-

Partiendo de la base científica que el tabaquismo no es un “vicio”, sino una enfermedad crónica y adictiva por dependencia a la nicotina, el Gobierno de España ha aprobado recientemente un anteproyecto de ley anti-tabaco que incluye, entre otras medidas, la prohibición de fumar y vapear en terrazas de hostelería. Por dicho motivo, las redes sociales echan fuego el teclado con los dedos, además de humo por la boca.

Vamos a ver, en vez de poner en el paquete que tiene más de 70 sustancias cancerígenas, deberían ir al fabricante y obligarles por ley a quitarlas, o quitar por lo menos 68. ¿Es tan malo? No lo vendas, ¡ah Claro, que el 90% son impuestos! Es una ley hipócrita, como tantas otras. Fumar en la p*** calle no es malo, no. Las terrazas están puestas ocupando los sitios donde circulan vehículos, donde te comes todos los humos de coches, motos, autobuses y te tragas toda esa mierda que son peores que los de un cigarro. Si comes o tomas un aperitivo te sabe a gasolina porque todos los tubos de escape van a las mesas. Que no me cuenten historias. Lástima que para otras cosas no sean tan rigurosos. No puedes fumar en sitios públicos, igual dentro de poco en tu casa tampoco, no sea que te la okupen mientras te fumas un cigarro a escondidas entre los matojos del jardín.

Lo prohíben porque es perjudicial, entonces que prohíban también el alcohol que es el causante de muchos accidentes donde por desgracia siempre, o la mayoría de veces, fallece quien menos culpa tiene, eso sí, te venden coches que alcanzan los 300 km /h y no puedes pasar de 120.Ya puestos, podían empezar por prohibir el trabajar, así estaríamos de acuerdo todos los españoles, pero claro, cuando los políticos dejan de ser gente del pueblo, es difícil que gobiernen para el pueblo.

Yo haría una ley de libertad en que cada hostelero pueda decidir quién se sienta en su terraza. Me parece una invasión de privacidad, los restaurantes pusieron espacio para fumadores pero los no fumadores entraron en estos espacios. Si hay espacios restringidos que sea para todos. Los de fumadores para fumadores y no fumadores para no fumadores. Si no quieres que invadan tu espacio no invada el de los demás:

“Camino de Santander

tropezó y cayó un potro

todo aquel que beba vino

no llame borracho a otro”