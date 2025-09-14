El cantaor, hijo de ‘El Cabrero’, y el guitarrista ofrecieron un recital lleno de arte en la sede, al que quiso asistir el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, para expresar su apoyo al trabajo de la directiva y el resto de peñistas

La Peña Flamenca Torre del Cante vivió este sábado una velada inolvidable con la voz de El CrespZapata, hijo del legendario cantaor El Cabrero, y la guitarra de Manuel Herrera, que ofrecieron un recital lleno de emoción y arte en el corazón de Alhaurín de la Torre.

Numerosos socios, aficionados y vecinos disfrutaron de la cita, entre ellos el alcalde Joaquín Villanova, que quiso acompañar al público en esta noche de flamenco.

El presidente de la peña, Antonio Sánchez, destacó la importancia de contar con el hijo de una figura tan emblemática como El Cabrero:

«Teníamos muchas ganas de escuchar a El Crespo Zapata, y ojalá también podamos traer a su padre a la Torre del Cante», señaló.

Sánchez recordó además la relevancia del festival Torre del Cante, con más de dos décadas de historia y convertido en uno de los grandes referentes del flamenco en la provincia, que cada año reúne en la Finca Municipal El Portón a artistas de primer nivel.

Por su parte, el alcalde Joaquín Villanova subrayó el valor de la peña y la necesidad de fomentar el relevo generacional: «Hay que intentar que los jóvenes se acerquen al flamenco. En Alhaurín tenemos una oferta cultural muy variada y este arte debe seguir ocupando un lugar esencial».

La actividad en la Peña continuará en los próximos meses con un calendario intenso: dos actuaciones en octubre, una cena flamenca en noviembre en el Hotel Cortijo Chico con el cantaor Antonio Reyes, y un programa navideño con grupos pastorales que pondrán el broche final al año.