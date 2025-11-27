Las personas aspirantes tienen 20 días hábiles para presentar las solicitudes a partir de mañana, día 28. Los agentes se incorporarán a la plantilla el año que viene. El Presupuesto Municipal aprobado inicialmente ya contempla otras 12 plazas para reforzar la plantilla

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha abierto el proceso selectivo para la cobertura de nueve plazas de Policía Local, tras la publicación este jueves 27 de noviembre del anuncio oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La convocatoria contempla ocho plazas por el sistema de oposición en turno libre y una por el sistema de movilidad mediante concurso de méritos.

Las bases reguladoras del proceso ya fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP) el pasado 13 de noviembre, y un extracto de las mismas apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el día 19 de este mismo mes.

En este sentido, tanto el alcalde, Joaquín Villanova, como la propia Concejalía de Seguridad Ciudada que dirige Francisco José Sánchez, han realizado las gestiones necesarias para que las personas que superen el proceso selectivo puedan incorporarse lo antes posible a una escuela de seguridad pública oficial con el objetivo de que los nuevos agentes se integren en la plantilla municipal a lo largo del próximo año 2026.

Según ha informado el Área de Personal y Recursos Humanos que dirige Pilar Conde, el plazo de presentación de solicitudes para estas nueve plazas es de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE. Las bases, con todos los detalles en cuanto los requisitos, plazos y temario pueden consultarse en el anuncio oficial publicado en el BOP del 13 de noviembre (click AQUÍ).

DOCE PLAZAS MÁS EN 2026

De forma paralela, el alcalde ha recordado que el Presupuesto Municipal de 2026, aprobado inicialmente y cuya aprobación definitiva está prevista para el mes de diciembre, contempla la creación de otras 12 nuevas plazas de Policía Local, que se convocarán por tanto el próximo año.

Villanova ha subrayado la importancia de esta convocatoria para reforzar la seguridad en el municipio: “Estas 12 plazas suponen un paso muy importante para ampliar la plantilla de la Policía Local y mejorar el servicio que se presta a los vecinos”.

El regidor ha recordado que las limitaciones legales actuales condicionan la creación de plazas de nueva generación más allá de la tasa de reposición derivada de las jubilaciones, algo por lo que él mismo y numerosos alcaldes y entidades locales han solicitado en reiteradas ocasiones que el Gobierno central modifique la ley de estabilidad presupuestaria. Por este motivo y para dar cobertura legal a este refuerzo se han creado nuevos servicios de seguridad ciudadana en todo el término municipal y se han tramitado todos los informes técnicos necesarios.

El primer edil ha destacado que este trabajo permitirá avanzar en el refuerzo de la plantilla, la mejora de la cobertura policial en todo el término municipal y el aumento de la seguridad en la población.