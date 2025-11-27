La Finca Municipal El Portón será escenario durante este fin de semana, los días 29 y 30 de noviembre, de esta cita en la que no faltarán la comida, la mejor cerveza artesanal, música en directo y showcookings. Organiza: Licahumann con la colaboración del Ayuntamiento

La Finca Municipal El Portón será escenario este próximo 29 y 30 de noviembre, sábado y domingo, del primer festival gastronómico dedicado al cerdo, ‘San Martín’. El festival está organizado por Licahumann con la colaboración del Área de Actividades en El Portón y la de Comercio y la entrada es totalmente gratuita. El evento cuenta con comida, la mejor cerveza artesana, música y showcookings para todos.

El sábado 29, a las doce del mediodía se ha previsto la inauguración. Habrá showcookings por la mañana y por la tarde. A las cuatro de la tarde actuará Musikeando y por la noche, desde las nueve y media, Elise Soul Sistah.