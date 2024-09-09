Hoy, a partir de las 20:00 horas, se abren las inscripciones para la XI edición del CxM Trail Alhaurín de la Torre, conocido como «La Conquista del Paraíso», una de las pruebas de montaña más esperadas por los aficionados al trail running. El evento, que tendrá lugar el domingo 12 de enero de 2025, ofrecerá varias modalidades adaptadas a distintos niveles y edades.

El recorrido principal, el CxM Trail Alhaurín de la Torre, cuenta con una distancia de 25 km y un desnivel positivo de 1.200 metros, desafiando tanto la resistencia como la habilidad técnica de los corredores. Para quienes prefieran un desafío menos exigente, está el Mini Trail Jabalcuza, con un recorrido de 12,63 km y un desnivel positivo de 612 metros. Además, se celebrarán carreras más cortas, como la de 1.500 metros y la infantil de 400 metros, ofreciendo opciones para toda la familia. También habrá una categoría especial de Joelette, adaptada para participantes con movilidad reducida.

La inscripción está abierta a deportistas federados en montañismo que cuenten con licencias FAM o FEDME. El cupo de participantes estará limitado a 600 corredores para el Trail Alhaurín y 400 para el Mini Trail Jabalcuza. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 7 de enero de 2025, a las 23:55 horas, o hasta que se agoten las plazas.

Este evento deportivo es una excelente oportunidad para disfrutar de los paisajes montañosos de Alhaurín de la Torre, mientras se pone a prueba la resistencia física y mental en uno de los trazados más espectaculares de la provincia de Málaga.

Inscripciones aquí

https://www.dorsalchip.es/carrera/2025/1/12/XI_CxM_Trail_Alhaurin_de_la_Torre.aspx?fbclid=IwY2xjawFLh71leHRuA2FlbQIxMAABHX1VT3ztSxT1b0dAOp3PgK-fjyDUc8YGbCWZX1jRwrsec5Uh-wlH-5ksUw_aem_AmD2MHL_9cgVOTv0vUkyYw