Los colectivos podrán inscribirse en el Callejea 2026 hasta el 30 de noviembre

La gran fiesta de la participación ciudadana, que llega a su octava edición, está programada para el 24 de enero en el Barrio Viejo y espera batir el récord de entidades y asociaciones adheridas al programa, que se dará a conocer próximamente

La gran fiesta de la participación ciudadana de Alhaurín de la Torre, denominada Callejea, alcanzará en 2026 su octava edición y, coincidirá con la festividad local, San Sebastián. En estas semanas anteriores se trabaja con intensidad con idea de cerrar el mejor programa de actos posible y añadir al máximo número de asociaciones, colectivos y entidades del municipio para batir el récord absoluto de participantes.

Con esa intención, el edil del área convocante, Andrés García, y su equipo técnico, celebraron el pasado viernes una rueda de prensa, en la que estuvo presente el alcalde, Joaquín Villanova, para hacer un llamamiento al tejido social de Alhaurín de la Torre, al objeto de que se vuelque con estas celebraciones en torno al patrón. El plazo de admisión de solicitudes para participar estará abierto hasta el 30 de noviembre próximo, por lo que existe “tiempo de sobra”.

El VIII Callejea se desarrollará, como es costumbre, en varios emplazamientos del Barrio Viejo, en pleno centro neurálgico de la localidad, y estará lleno de actividades para todas las edades, talleres de animación y numerosos conciertos.

Las asociaciones interesadas en inscribirse pueden hacerlo en:

participacionciudadana@alhaurindelatorre.es

Calleja es organizado por el Área de Participación Ciudadana, con la colaboración de Turismo y Fiestas, Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Servicios Operativos, Juventud, Servicios Sociales, Comercio, Deportes, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente.

