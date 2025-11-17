El espectáculo tendrá lugar en la Casa de la Juventud a partir de las doce del mediodía. Previamente habrá de nuevo un pasacalles musical por el casco urbano en el que la agrupación irá recogiendo a las personas que se han incorporado este año a la formación.

La Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, que dirige Alfonso Ortega, ofrece este próximo domingo, 23 de noviembre, su tradicional concierto de Santa Cecilia con motivo del día de la patrona de la música y de las personas que se dedican a ella.

El recital ha sido presentado por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Actividades en El Portón y responsable de la banda, Andrés García; y el director de la formación, Alfonso Ortega. El recital, que tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud a las doce de la mañana, cuenta con entrada libre hasta completar el aforo y representa «el concierto más importante del año» para la formación, según su director.

Justo antes del mismo, la Banda Municipal realizará un recorrido por distintas calles del casco urbano para recoger en sus casas a los nuevos integrantes de la banda que se estrenarán como músicos oficiales en el concierto junto con sus compañeros, aunque todos ellos han formado parte de la Banda Juvenil previamente. Este 2025 son siete las nuevas incorporaciones: Raquel Palma; Samuel David Muñoz; Marta Pacheco; Darío Salas; Alma González; Salvador López y Nahiara Hueto.

El repertorio es sinfónico, «más complejo de lo que se hace habitualmente» y por eso supone «el más grande y complicado concierto del año» según Alfonso Ortega. Las obras que se podrán disfrutar pertenecen a los compositores Manuel Morales, Arie Malando, Jan Var der Roost y David Rivas.

Además, dos componentes de la Banda Municipal que cumplen diez años en la misma serán reconocidos con una insignia, un pin de plata, por esta primera década formando parte de la banda. Para Andrés García es «un orgullo y un privilegio» contar con «esta Banda Municipal de Música y todos los que la conforman» porque han conseguido un gran prestigio y realizan un trabajo «digno de admiración».

Todos han coincidido en realizar un llamamiento a la participación y a disfrutar del recital de este domingo.