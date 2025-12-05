El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y la Fundación Autismo Sur colaboran en la iniciativa, dirigida a edades de entre los 6 y los 21 años, y que tendrá lugar del 22 de diciembre al 5 de enero en el IES Gerald Brenan. Las plazas son limitadas

Alhaurín de la Torre vuelve a apostar esta Navidad por la inclusión y la conciliación familiar con la puesta en marcha del Campamento de Navidad para jóvenes con discapacidad, una iniciativa impulsada por el Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Autismo Sur. La actividad ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; la concejala delegada, María del Carmen Molina, y el director gerente de la citada fundación, Norberto Nieto.

El campamento se desarrollará del 22 de diciembre al 5 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y tendrá como sede el Instituto Gerald Brenan. Está dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 21 años, ofreciendo un espacio seguro y adaptado donde disfrutar de la Navidad a través del ocio educativo.

El programa incluye talleres navideños, manualidades, actividades de multideporte y propuestas sensoriales, diseñadas para fomentar la participación, la autonomía y el disfrute de los participantes, siempre con atención especializada. El precio de inscripción es de 65 euros para todo el periodo. Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del código QR habilitado en el cartel informativo, o bien contactar con el teléfono 952 33 19 79, o la dirección de correo electrónico info@autismosur.es