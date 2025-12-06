Alhaurín de la Torre dio anoche el pistoletazo de salida a su programación navideña con un encendido del alumbrado marcado por la gran afluencia de público, la música en directo y un importante anuncio del alcalde, Joaquín Villanova, relativo a las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo. La Plaza de España se llenó para presenciar la tradicional cuenta atrás que dio paso a la iluminación festiva, uno de los momentos más esperados del año en el municipio.

El acto estuvo precedido por la actuación de Encarni Navarro, cuya zambomba navideña contribuyó a crear un ambiente cálido y festivo. Tras la inauguración de las luces —activadas simbólicamente por un grupo de jóvenes alhaurinos— la noche continuó con animación musical y la presencia de un DJ, prolongando la celebración entre vecinos y visitantes.

A primera hora de la tarde, la programación había arrancado en la Plaza de la Concepción con la inauguración del Belén Municipal, acompañada por la actuación de la Pastoral San Juan, uno de los elementos tradicionales más consolidados en la Navidad alhaurina.

Un anuncio clave tras días de tensión y reivindicaciones

En su intervención previa al encendido, el alcalde Joaquín Villanova confirmó que finalmente sí se celebrarán las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo en el Parque Municipal, conocido popularmente como Parque de los Patos. El anuncio llega tras varios días de reivindicaciones y manifestaciones por parte de representantes de la Policía Local, con quienes el regidor mantuvo ayer mismo una reunión que permitió alcanzar un acuerdo que garantiza la viabilidad de ambas celebraciones.

Villanova subrayó que el Ayuntamiento trabaja para asegurar un dispositivo de seguridad adecuado y para que las fiestas se desarrollen con normalidad, dentro de la programación navideña que se extenderá durante todo el mes de diciembre.

Un inicio de la Navidad marcado por la participación ciudadana

La noche dejó también la presentación oficial del vídeo “Alhaurín de la Torre cree en la Navidad”, una pieza audiovisual que recoge la esencia festiva del municipio y que formará parte de la campaña institucional de estas fiestas.

El ambiente, la alta participación y la combinación de tradición, música y sorpresas marcaron un arranque de la Navidad especialmente emotivo para Alhaurín de la Torre, que encara ahora un calendario repleto de actividades gratuitas pensadas para todos los públicos.