Alhaurín de la Torre ha acogido este viernes la representación de la obra de teatro titulada ‘Las ejemplares de Cervantes’: una original adaptación de la obra del escritor del Siglo de Oro protagonizada y dirigida por el actor y dramaturgo Antonio Campos

Este viernes, el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ ha sido escenario de la representación teatral titulada ‘Las ejemplares de Cervantes’, un montaje a cargo de la compañía de Antonio Campos, conocida por su labor en la difusión del teatro clásico español. El evento ha acercado al público a la riqueza literaria de Miguel de Cervantes a través de una puesta en escena dinámica y accesible.

Numeroso público ha disfrutado con esta puesta en escena organizada por el Centro Cultural María Victoria Atencia, dependiente de la Diputación de Málaga, en colaboración con el Área de Cultura. El edil de Patrimonio Histórico, José Manuel de Molina, ha acudido a la representación.

Antonio Campos ha llevado a cabo una adaptación teatral de las Novelas Ejemplares de Cervantes, donde el actor y dramaturgo se presenta como un juglar y un declamador que recorre España con el músico Carlos Beceiro. Esta producción busca entretener al público con la crítica social y el ingenio del inmortal escritor español.

La función convierte el espacio vacío en un acto teatral, valiéndose de una cámara oscura y atrezzo sobrio, música acertada para la ocasión y oportunos entresacados textos de las tres novelas cervantinas que se representan –‘El licenciado Vidriera’, ‘Rinconete y Cortadillo’ y ‘La Gitanilla’-, para fundirse en un todo donde gesto y palabra llenan ese vacío que conexiona tanto la retórica del buen decir del Siglo de Oro con argot y guiños al lenguaje actual y a la deconstrucción textual.

Cabe destacar que Antonio Campos fue nominado en 2018 a los Premios Max como mejor actor protagonista por ‘El Lazarillo de Tormes’ y consiguió el XXVIII Premio Rojas al Mejor Actor y Mejor Montaje Teatral.