El alcalde y la concejala de Comercio han visitado este evento, que se celebra en la Finca Solvana con numerosas actividades culturales, deportivas y en torno a la gastronomía, la artesanía o la salud emocional

La Finca Solvana de Alhaurín de la Torre, ubicada en la carretera de Coín junto a la urbanización Taralpe, ha acogido este sábado una maratoniana jornada que ha reunido a centenares de personas en la denominada Expo Aborígena, una muestra que ha reunido por primera vez a artistas y creadores para mostrar su arte, creatividad y productos.

La cita ha estado organizada por un grupo de personas que se dedican a reunirse y mostrar a los demás todo aquello que saben hacer y transmitir a las personas en el mundo de la artesanía, la gastronomía, la relajación y salud emocional y por supuesto la música y el arte.

Allí se han dado una gran cantidad de talleres como yoga, pilates, musicoterapia; la existencia de un gran mercado con productos exclusivos; galerías de arte para los nuevos talentos; puestos de gastronomía muy diversa; shows y música en vivo. Además, los niños han tenido su espacio con diversos talleres como pintacaras, magia y acrobacias.

En definitiva, una jornada multidisciplinar en la que se han unido muchas materias y temas buscando «felicidad, bienestar y una mente positiva» según ha definido uno de sus promotores, Laureano Quesada.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, ha asistido al evento y ha paseado por las instalaciones, muy bien diferenciadas todas ellas en función de la zona de la finca en la que se ha realizado y la actividad que se ha llevado a cabo.

Aborígena ya tuvo una experiencia hace varios años en la Finca Municipal El Portón, pero en esta ocasión ha sido la primera exposición al tratarse de un evento que ha reunido a numerosas personas de distintos ámbitos para exponer y realizar su trabajo allí.