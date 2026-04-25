El encuentro ha sido organizado por el Grupo de Permacultores de Málaga y ha tenido lugar en la plaza de la avenida del Mar. Se han llevado a cabo talleres de injertos

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Este sábado, Alhaurín de la Torre ha acogido una jornada participativa en la que numerosos vecinos se han implicado en la transformación de naranjos amargos en árboles frutales aprovechables.

La iniciativa, organizada por el Grupo de Permacultores de Málaga, ha tenido lugar en la plaza de la avenida del Mar y ha contado con una gran acogida, con una alta participación de público desde primera hora. Antes del inicio del taller se han realizado dinámicas grupales, favoreciendo un ambiente cercano y participativo.

El alcalde, Joaquín Villanova, y Rodrigo Jiménez, del área de Servicios Operativos, han estado presentes durante la actividad, interesándose por el desarrollo del taller y compartiendo la jornada con los participantes.

Durante el encuentro, los asistentes han participado en un taller práctico de injertos, en el que han aprendido esta técnica para transformar los árboles existentes. Posteriormente, se han organizado en grupos para aplicar lo aprendido directamente sobre los naranjos del entorno.

También los más pequeños han tenido su protagonismo, colaborando en la elaboración de cartelitos para señalizar los árboles injertados. Hemos podido hablar con Salva Díaz, uno de los organizadores del taller, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es “convertir poco a poco los árboles bravíos de Alhaurín de la Torre en árboles frutales de los que se pueda sacar provecho, como limones o naranjas dulces, en lugar de naranjas amargas”.

Desde el área de Parques y Jardines se encargarán del mantenimiento de los trabajos realizados para garantizar el cuidado de los árboles a largo plazo. La jornada ha concluido con un almuerzo compartido en el parque, poniendo el broche a una actividad que ha combinado sostenibilidad, aprendizaje y convivencia vecinal.