El Palacio de Congresos de la Costa del Sol alberga durante el fin de semana la gran feria dedicada al sector nupcial y de eventos, en la que participan varios negocios alhaurinos agrupados en la misma marca gracias al acuerdo con el Área de Comercio

La marca ‘Alhaurín de Lujo’ ha vuelto a estar presente en ‘Bodaeventos Málaga’, la gran feria dedicada al sector nupcial y de eventos, que se está celebrando este sábado y domingo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, en Torremolinos.

El Área de Comercio del Ayuntamiento y un total de seis negocios locales se han asociado de nuevo para participar en esta gran cita con este lema conjunto, que busca consolidarse como referente en la industria, congregados todos ellos en un mismo stand.

El alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez, así como el edil del Mayor, Miguel Pacheco han visitado la feria junto a la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, y han podido comprobar de primera mano las novedades del sector y la buena organización del evento.

El regidor alhaurino ha departido con los responsables de estas pymes del municipio y ha destacado la calidad, modernidad y gusto refinado del stand. En Bodaeventos hay empresas de restauración, fincas y espacios para celebraciones, fotógrafos, vestidos de novia, floristerías, música, complementos, vehículos de boda, ‘wedding planners’, caterings, golosinas y dulces, y muchos más segmentos relacionados.

Las empresas alhaurinas que están presentes son Valentina Eventos, Finca Solvana, Para Ti, Bianca di Sposa Novias, Gustavo Valverde y Chocolate in a bottle.

El Área de Comercio ha promovido esta iniciativa un año más para que los emprendedores y pymes locales aprovechen las oportunidades de negocio y sinergias que ofrece un evento de este tipo.

“En Alhaurín de la Torre tenemos todo lo necesario para organizar cualquier tipo de evento con la máxima calidad y los mejores profesionales”, ha destacado el alcalde quien ha recordado que con esta son ya tres ediciones en las que hay presencia alhaurina en la feria.

Durante este fin de semana, los asistentes pueden disfrutar de expositores, exhibiciones, desfiles y actuaciones musicales.