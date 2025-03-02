Un total de 35 artistas se han presentado al certamen, que ha repartido 5.000 euros en premios. El jurado ha elegido como vencedor un hermoso cuadro que refleja un rincón icónico de la localidad.

‘Alhaurín pinta’ ha celebrado este domingo su quinta edición consolidándose como una de las actividades punteras en el arte y la cultura del municipio. Decenas de personas, un total de 35 personas, 5 de ellas vecinos de la localidad, han participado en este certamen organizado por el Área de Eventos y Actividades en El Portón junto al artista malagueño Cristóbal León.

La jornada ha sido intensa ya que desde primera hora de la mañana los inscritos han podido repartirse por diferentes lugares estratégicos y simbólicos de la localidad para reflejar en sus lienzos calles, plazas, paisajes, monumentos, personas y momentos de extrema belleza con la técnica de pintura libre. Todos ellos han conseguido terminar su trabajo a pesar del día inestable y lluvioso como ya sucedió en la edición de 2024.

La Finca El Portón ha sido el punto de inicio y el de final y a donde han llevado todos los pintores sus obras para que fueran exhibidas y valoradas por el jurado profesional que ha tomado la decisión respecto a los ganadores valorando su técnica, composición, color, creatividad y originalidad. Un total de ocho trabajos que han sido premiados con diferentes cantidades económicas repartiendo 5.000€ en metálico.

Así, el primer premio ha recaído en Abraham Pinto Mendoza que ha recibido 1.200€ por una espectacular pintura que reflejaba el kiosko junto a la calle Punto Industrial y la churrería conjunta en este día gris. El segundo ha sido Miguel Ángel Lacal premiado con 800€ quien ha pintado la zona de calle Álamos en su confluencia con la Plaza de San Sebastián. También ha habido una dotación de 500€ para los clasificados del tercero al octavo.

Todas las obras galardonadas pasan a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para usarlas en exposiciones, eventos o para su difusión. El concejal responsable del Área de Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García, ha sido el encargado de hacer entrega de los premios junto a la edil de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, y valorar muy positivamente el certamen y el rumbo que está cogiendo con cada vez mayor participación y calidad en las obras.

Andrés García no ha estado solo ya que decenas de personas, aficionados a la pintura y familiares y amigos de los participantes han estado presentes en esos momentos en un ambiente distendido.