Ascienden a más de 600 las incidencias ocasionadas por el temporal en Andalucía

La Junta mantiene activo el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en Andalucía en fase de emergencia

La lluvia ocasiona avisos por rescates en viviendas y coches sobre todo en Granada y Málaga en los municipios de Guadix y Álora y el descarrilamiento de un AVE

Ascienden hasta 604 las incidencias que ha gestionado el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) por el temporal que azota desde anoche la comunidad autónoma, sin que hasta el momento haya constancia de personas heridas.

Durante la madrugada, los avisos se concentraron en la provincia de Almería (141), sobre todo en el municipio de El Ejido con una fuerte granizada; mientras que a lo largo de la mañana el frente de borrasca se ha ido desplazando de este a oeste y ha provocado incidencias en la zona norte de la provincia de Granada (120) y en Málaga (291), provincia más condicionada por los efectos del temporal hasta ahora

El temporal ha afectado, hasta el momento, en menor media a las provincias de Jaén (16), Cádiz (14), Córdoba y Sevilla, ambas con 11.

Los avisos se han referido principalmente a anegaciones de viviendas, bajos, sótanos, garajes, así como derrumbamientos y caídas de ramas y árboles y desplazamiento de mobiliario urbano, así como solicitudes de ayuda por vehículos atascados e incidencias de tráfico por balsas de agua en la calzada.

Las fuertes lluvias han afectado, asimismo, a la red de comunicaciones en la región. Por ferrocarril, el servicio de tren se ha visto afectado en la estación de Álora (Málaga) en un tren que hacía en trayecto Sevilla-Málaga que ha quedado restablecido a las 14.00 horas, y en la de Gobantes en Antequera a otro tren de media distancia, cuyos viajeros prosiguen el trayecto en autobús, además de una interrupción del servicio en Calahorra (Granada).

A las 12:23 horas, Adif ha informado del descarrilamiento de un AVE en Álora en el tramo de Casablanquilla, a la altura del viaducto, con 276 pasajeros, sin que haya, de momento, constancia de heridos. Un tren movilizado desde Los Prados se ha hecho cargo del transbordo de los pasajeros, según fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que ha señalado que el tráfico se ha reactivado a las 15.00 horas.

La red de carreteras también se ha visto afectada con cortes e incidencias en una treintena de vías, especialmente de la red secundaria, debido a la acumulación de balsas de agua y el desprendimiento de piedras en vías de Almería (A-334, Serón), Granada (A-325, Fonelas; A-4302, Huéscar; GR-9109, Cúllar; A-334, Baza; A-4101, Guadix; GR-3201, La Peza; A-4001, Píñar; A-325, Pedro Martínez; GR-4104, Benalúa; GR-6101, Villanueva de las Torres; A-4200, Baza y GR-5100 en Guadahortuna) y Málaga (A-343 y A-7059, Álora; MA-9004, A-7054 y A-7057, Cártama, más cortes por caída de ramas, árboles y acumulación de lodo en distintos tramos de las A-357, A-367 y A-7077, entre otras). En Almería se ha procedido a la apertura de la AL-3303 en El Ejido.

En las últimas horas, los avisos que ha recibido el 112 se han concentrado en Málaga y Granada. En el caso de la provincia malagueña, los efectos del temporal han azotado a la capital de la Costa del Sol y a los municipios de Álora y Pizarra a partir de las diez de la mañana, donde el aumento del caudal del río Guadalhorce ha ocasionado anegaciones de viviendas rurales y solicitudes de rescate de personas atrapadas en sus viviendas y en coches atascados en balsas de agua en parajes conocidos como Camino Aneales, Vado Álamos, Isla Hermosa y barriada El Puente.

En la capital malagueña ha entrado agua en la Capilla de Nuestra Señora del Carmen, en la calle Las Navas, y se han atendido desprendimiento de laderas en carreteras de los Montes de Málaga, atasco de alcantarillas, balsas de agua y asistencia en un centro educativo de la calle Monte de Sancha, junto con anegaciones parciales de casas, bajos, patios y locales comerciales.

Ante estos daños, se ha movilizado el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA112) desde su base litoral para ofrecer apoyo en labores de planificación, análisis y logística y el despliegue de un Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la coordinación de las intervenciones de todos los operativos, junto con Cruz Roja. El Ayuntamiento ha habilitado el polideportivo Antonio Henares como albergue provisional para asistir a vecinos afectados, aunque de momento no ha sido necesario y no hay nadie en el recinto, según fuentes de Policía Local.

En Pizarra los Bomberos han intervenido en el rescate de dos personas atrapadas en una caravana en un cortijo, al igual que en Valle de Abdalajís al quedar atrapada una familia en una vivienda prefabricada en loma La Parra.

Los operativos han intervenido también en el rescate de los ocupantes de un vehículo atrapado por subida del río Campanillas en un camino de Málaga

Otros municipios afectados han sido Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Campillos, Cártama, Casabermeja, Coín, Fuengirola, Marbella, Mijas, Nerja, Ronda, Torremolinos y Torrox.

Desalojos preventivos en Granada

En Granada, el temporal ha afectado sobre todo a localidades de la comarca norte, especialmente a Guadix. En esta localidad han tenido que intervenir los Bomberos para achicar agua en el teatro municipal, centro educativo, sanitario y en una iglesia.

En la provincia granadina, la crecida de una rambla ha anegado viviendas y unos almacenes en la estación de Hijate en Caniles, al tiempo que se ha tenido que desalojar en prevención el polígono industrial El Cordoví con una veintena de naves y se ha visto afectado un puente que cruza la carretera GR-4104. En Caniles, paralelamente, el servicio de extinción de incendios y salvamento ha participado en el rescate de seis personas en la planta superior de una casa.

En Benamaurel se ha desbordado el río Cúllar a la altura de la A-4200 en el kilómetro 10, y se han gestionado avisos también por anegaciones en La Calahorra, Valle del Zalabí. Diezma, Orce y Cúllar.

La provincia de Almería concentró de madrugada y a última hora del lunes la mayor parte de las peticiones de ayuda al 112. El Ejido ha sido uno de los municipios más afectados por las lluvias y el granizo de las últimas horas – tan solo entre las 21:00 horas de ayer lunes y la medianoche se produjeron más de medio centenar de emergencias en esta localidad -. Asimismo ha habido incidencias, aunque ya en menor medida, en Fines, Macael, Purchena, Cantoria, Chirivel o Vícar, entre otros.

La mayor parte de los avisos se relacionó con anegaciones de garajes, sótanos y viviendas, así como invernaderos y establecimientos. El granizo también ha dejado una treintena de casos por caídas de ramas, rotura de claraboyas, placas solares sueltas, así como rotura de cristales y de elementos del mobiliario urbano.

La estructura metálica de un techado del colegio Llanos de Marín en Roquetas de Mar se ha visto desplazado por el viento sin ocasionar heridos.

En Jaén se ha intervenido en desprendimientos sobre la A-401 a la altura del cruce con la JA-4205 en Huelma, en la A-326 en Pozo Alcón y en los accesos a la población de La Manseguilla de la capital por el desbordamiento del arroyo del Allozar. En la provincia de Jaén se vieron afectados los municipios de Alcalá la Real, Arroyo del Allozar, Baños de la Encina, Cambil, Hornos, Huelma, Linares, Marmolejo, Porcuna, Pozo Alcón, Santa Elena, Santo Tomé y Santiago-Pontones, además de la capital.

Activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundación

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, activó a las 11:09 horas de esta mañana la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) ante la evolución del temporal.

Esta fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 la declara la persona titular de la Consejería con competencias en materia de protección civil y emergencias cuando la emergencia pueda controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cabe recordar que la Junta ya activó a las 00:14 horas del martes 29 de octubre el Plan Especial de Emergencia ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas en Andalucía oriental.

Ante estas previsiones, la Consejería de la Presidencia mantienen operativo el Grupo de Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) para reforzar los mecanismos de coordinación y seguimiento mientras estén vigentes los avisos por lluvia en la comunidad autónoma.

El grupo, de carácter multidisciplinar, está compuesto por personal técnico y de dirección de las distintas áreas regionales y provinciales del 112, así como de los servicios autonómicos y provinciales de Protección Civil, liderados por la Secretaría General de Interior a través de la Dirección General y la Subdirección de Emergencias de la Consejería de la Presidencia.

Este equipo hace un análisis y seguimiento de los avisos adversos que llegan al Centro Coordinador, a través de la Agencia Estatal de Meteorología, y supervisa su difusión entre los municipios de las comarcas y zonas afectadas para la adopción, si cabe, de medidas de prevención y respuesta. Del mismo modo, garantiza una información puntual a la población para prevenir riesgos y evitar incidencias.

El seguimiento del fenómeno incluye también la realización de mapas de seguimiento de las incidencias para conocer en tiempo real la afectación del temporal en los distintos puntos de la región. Esta observación permanente permite no solo anticipar la respuesta en caso necesario, sino también vertebrar todos los mecanismos para garantizar en todo momento la atención de las demandas de la población debido al temporal.

El mencionado seguimiento de los fenómenos es la base del sistema de alerta temprana que redunda en una mejora en el servicio a la población y permite desplegar de forma casi automática cualquier recurso extraordinario adaptado a las necesidades de cada momento y lugar.

Avisos meteorológicos

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el aviso rojo por lluvias a la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce que estará activo hasta las 15:00 horas. A partir de la tarde las precipitaciones irán remitiendo.

Las provincias de Granada, Málaga y Almería tienen nivel naranja por lluvias y tormentas, mientras que en comarcas de Sevilla, Córdoba y Jaén está vigente esta jornada el aviso amarillo por los mismos fenómenos hasta las 20:00 horas.

Consejos de autoprotección

El servicio Emergencias 112 Andalucía ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de peligro asociadas a la lluvia y las tormentas que afectan desde el lunes a última hora a Andalucía.

Es preferible evitar los desplazamientos por carretera cuando esté lloviendo o se esté produciendo una tormenta. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de los medios de comunicación de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes.

Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación ayuda a evitar rumores y falsas informaciones. Ante cualquier situación de emergencia, llamaremos al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.

Todas las recomendaciones en caso de inundaciones están disponibles para descarga en este enlace: https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2022/10/Gu%C3%ADa%20Did%C3%A1ctica%20ante%20el%20Riesgo%20de%20Inundaci%C3%B3n.pdf