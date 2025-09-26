Esta original función se representará en el Centro Cultural el próximo 17 de octubre y abarca la interpretación de piezas clásicas con instrumentos no convencionales, humor blanco y libertad creativa. Entradas a la venta por 5 € en el mismo Centro Cultural y en Mientrada.net

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acoge el próximo viernes, 17 de octubre, la original representación a cargo de la compañía Lapso Producciones ‘Ad Libitum’, un espectáculo teatral en forma de concierto que rompe con lo convencional reinterpretando grandes obras de la música clásica con instrumentos musicales no convencionales como el tripticófono, tuboidal, el vidriolín, vidrioncello copodivarius, destilarmonium percutente, o las percusiones olivetti entre otros, bajo el prisma del humor blanco y con total libertad creativa.

La cita, organizada por el Área de Cultura, comienza a las ocho de la tarde y las entradas numeradas para disfrutar del espectáculo ya están a la venta al precio de cinco euros en el mismo Centro Cultural y también a través de internet en www.mientrada.net: https://www.mientrada.net/evento/ad-libitum/

La obra tiene una duración de 60 minutos y está realizada por tres excéntricos artistas ‘clown’ que combinan lo teatral, lo humorístico y la música en directo trabajando con lenguajes universales y enfatizando en la calidad en un espectáculo destinado para todos los públicos.