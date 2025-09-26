El concurso afecta a las instalaciones ubicadas en los estadios de Los Manantiales y de Carranque, que quedaron desiertas tras el procedimiento en el que sí se adjudicó la de El Pinar. Los interesados tienen hasta el 9 de octubre para presentar sus ofertas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sacado a concurso el contrato público para la concesión de la gestión de las instalaciones de bar / barra para bebida y comidas ubicadas en dos estadios de fútbol de propiedad municipal: el de Los Manantiales y el de Carranque. Se trata de los dos lotes que quedaron desiertos tras la primera licitación que se publicó hace unos meses, con la idea de que estuvieran disponibles para el inicio de la temporada deportiva.

En aquella ocasión sí se pudo adjudicar el bar situado en el estadio de El Pinar después de que se presentara una oferta por 6.309 euros y se abonara el consiguiente canon en tiempo y forma, mientras que para los otros dos no fue posible formalizar el contrato debido a que el licitador, vinculado al Alhaurín de la Torre C. F., no presentó finalmente el abono del canon ofertado: 4.000 € para el lote de Carranque y 3.100 € para el de Los Manantiales.

Tal como marca la legislación, esa inesperada renuncia ha obligado a mantener cerrados los bares de ambos campos, con el consiguiente perjuicio para los deportistas y sus familiares, en una circunstancia totalmente ajena al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Con la intención de abrir las instalaciones, se ha sacado a concurso de nuevo el contrato dividido en estos dos lotes.

El precio de salida que se marca en el pliego de condiciones es de 2.926,80 € para el de Los Manantiales y de 3.766,50 € para el de Carranque. La duración de la concesión será de 2 años iniciales, con posibilidad de prorrogar el contrato con dos periodos adicionales de 1 año de duración cada uno (es decir, cuatro años en total).

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de octubre. A la hora de valorarlas, se tendrá en cuenta principalmente la propuesta económica (80 puntos), pero también las mejoras que pueda presentar el licitador (hasta 20 puntos). Los pliegos están disponibles para su consulta en la plataforma de contratación y el perfil del contratante de la web municipal: www.alhaurindelatorre.es.