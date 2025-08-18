La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este domingo, 18 de agosto, avisos por calor extremo en varios puntos de la provincia de Málaga, debido a la previsión de temperaturas máximas inusualmente altas.

🔶 En la zona de Antequera, se ha decretado un Aviso Naranja, con picos térmicos que podrían alcanzar los 42 °C, en un horario comprendido entre las 13:00 y las 21:00 horas.

🟡 Por su parte, las comarcas de la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la Axarquía estarán bajo Aviso Amarillo, con temperaturas de hasta 38 °C, también entre las 13:00 y las 21:00 horas.

Desde los servicios de emergencia y protección civil se recuerda a la población la importancia de seguir unas pautas básicas de autoprotección, especialmente entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y pacientes crónicos.

✅ Recomendaciones básicas frente a las altas temperaturas:

💧 Mantente bien hidratado : bebe agua frecuentemente, aunque no tengas sed.

🧴 Evita la exposición solar directa entre las 12:00 y las 18:00 horas.

👒 Usa ropa ligera, de colores claros y sombrero o gorra al salir a la calle.

🧊 Permanece en espacios frescos, a la sombra o climatizados siempre que sea posible.

🍉 Come ligero: frutas, verduras y alimentos con alto contenido en agua.

🚫 Evita el ejercicio físico intenso durante las horas más calurosas.

🚨 Presta atención a personas mayores, bebés y enfermos. En caso de mareo, fiebre o deshidratación, llama al 112.

Las autoridades piden máxima precaución y recuerdan que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, que requieren atención inmediata. Se recomienda seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales: AEMET, 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.