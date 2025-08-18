La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este domingo, 18 de agosto, avisos por calor extremo en varios puntos de la provincia de Málaga, debido a la previsión de temperaturas máximas inusualmente altas.
🔶 En la zona de Antequera, se ha decretado un Aviso Naranja, con picos térmicos que podrían alcanzar los 42 °C, en un horario comprendido entre las 13:00 y las 21:00 horas.
🟡 Por su parte, las comarcas de la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la Axarquía estarán bajo Aviso Amarillo, con temperaturas de hasta 38 °C, también entre las 13:00 y las 21:00 horas.
Desde los servicios de emergencia y protección civil se recuerda a la población la importancia de seguir unas pautas básicas de autoprotección, especialmente entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y pacientes crónicos.
✅ Recomendaciones básicas frente a las altas temperaturas:
-
💧 Mantente bien hidratado: bebe agua frecuentemente, aunque no tengas sed.
-
🧴 Evita la exposición solar directa entre las 12:00 y las 18:00 horas.
-
👒 Usa ropa ligera, de colores claros y sombrero o gorra al salir a la calle.
-
🧊 Permanece en espacios frescos, a la sombra o climatizados siempre que sea posible.
-
🍉 Come ligero: frutas, verduras y alimentos con alto contenido en agua.
-
🚫 Evita el ejercicio físico intenso durante las horas más calurosas.
-
🚨 Presta atención a personas mayores, bebés y enfermos. En caso de mareo, fiebre o deshidratación, llama al 112.
Las autoridades piden máxima precaución y recuerdan que las altas temperaturas pueden provocar golpes de calor, que requieren atención inmediata. Se recomienda seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales: AEMET, 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.