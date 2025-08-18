(PCE) El acto, que tendrá lugar en la caseta «Los Claveles-Rincón Cubano» del Cortijo de Torres, galardonará a las Comisiones Obreras, al movimiento «Nueva Cultura del Agua», la plataforma «Neurodiverso», al Equipo de Gobierno de Casares, al ex eurodiputado Manu Pineda y al histórico activista vecinal, Francisco Leal.

López: «Con estos premios queremos seguir el camino que ya iniciaron los «Premios Claveles», que no es otro que poner en valor la dedicación y el trabajo de personas a título personal y de colectivos sociales en la construcción de un mundo mejor. En un momento de avance reaccionario, creemos que este tipo de reconocimientos son necesarios para poder visualizar que una sociedad, que un mundo distinto, es posible».

Estos galardones, que reciben el nombre de José Manuel Luque «Pita», en recuerdo del histórico militante de la organización en la provincia de Málaga e impulsor de los «Premios Claveles», que durante cuatro ediciones reconocieron la labor de distintas personas y colectivos de la sociedad civil malagueña, serán entregados el próximo miércoles, 20 de agosto, en la caseta «Los Claveles-Rincón Cubano», que recientemente se ha visto envuelta en la polémica por el episodio de censura por parte del Ayuntamiento de la capital al obligar a la organización a borrar un mural con el texto «No Guerra; No OTAN» bajo la amenaza del cierre de la caseta.

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE) en la provincia de Málaga, José Miguel López, ha apuntado que «con estos premios queremos seguir el camino que ya iniciaron los «Premios Claveles», que no es otro que poner en valor la dedicación y el trabajo de personas a título personal y de colectivos sociales en la construcción de un mundo mejor. En un momento de avance reaccionario, creemos que este tipo de reconocimientos son necesarios para poder visualizar que una sociedad, que un mundo distinto, es posible».

Las motivaciones para galardonar a los premiados, tal y como señala el propio López, se basan en «una tradición de nuestra cultura política que se vehicula a la defensa de los derechos de los trabajadores y la sociedad civil, bajo el hilo rojo, el ecosocialismo, como hilo verde, el feminismo como hilo violeta y la paz y la solidaridad como hilo blanco». Así, como apunta la organización, el premio «Pita roja» irá destinado a Francisco Leal Rueda, activista vecinal de El Palo que durante décadas se puso a disposición de sus vecinas y vecinos, lo que le ha valido su reconocimiento a través del Festival de Cortos de El Palo que lleva su nombre.

La «Pita verde» se concederá al movimiento «Nueva Cultura del Agua», por su promoción de una gestión sostenible y equitativa del agua, integrando aspectos sociales, ambientales y económicos. Por su parte, la «Pita violeta» recaerá en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Casares por realizar un trabajo institucional que se ha convertido en referente provincial en políticas de igualdad y contras las violencias machistas y LGTBIQAfóbicas. Por último, la «Pita blanca» irá a manos del ex eurodiputado y secretario de Relaciones Internacionales del PCE, Manu Pineda, por sus años trabajando sin dobleces en defensa del pueblo palestino y de los demás pueblos oprimidos del mundo tanto desde las instituciones como desde su militancia en el partido.

López señala que «la elección de los galardonados y galardonadas es el resultado de un proceso de consulta a la militancia, llegando a recibir casi una veintena de propuestas. A nuestro juicio, todas las personas y colectivos premiados son justos merecedores de los mismos y sólo hay que pararse a ver su trayectoria para poder comprobarlo».

Además de estos cuatro galardones, apuntan desde la organización, habrá dos distinciones especiales, una otorgada por la propia dirección del partido a las Comisiones Obreras, sindicato con mayor afiliación del país y que mantiene una lucha constante en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y otro, que otorgará la concejala en la capital y coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, a la plataforma «Neurodiverso» por su lucha incansable en defensa de los derechos de la infancia, en defensa de la diversidad y de una educación inclusiva, pública y de calidad.

«El próximo día 20, animamos a toda la ciudadanía de Málaga a que venga a disfrutar de esta gala, que es la gala de los de abajo, de la gente común, de la mayoría social. Y que de paso, disfruten de nuestra caseta, una caseta humilde con 49 años de historia en la Feria de Málaga que sigue siendo un espacio de resistencia en el Cortijo de Torres que defiende una Feria social, abierta y popular frente al modelo del PP que promueve un modelo comercial y turistificado con la pérdida de identidad que ello implica», sentencia López.

Por último, el secretario político del PCA Málaga apunta que «ese día será un día muy especial, de reconocimiento a estas personas y colectivos y a la propia militancia pero. también, para disfrutar de una jornada de socialización, de un almuerzo fraterno y de nuestra cultura con la actuación del cantaor Juan Pinilla y el guitarrista David Caro, y pasar pasar un rato agradable con precios populares en un ambiente que ya es seña de identidad de la Feria de Málaga. ¿Quién, en estos 49 años de historia, no ha pasado alguna vez por «Los Claveles-Rincón Cubano» y guarda un buen recuerdo» concluye preguntando López.