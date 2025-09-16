El informe de balance mensual del Área revela que la resolución de avisos roza el 82%. La web y app ‘Línea Verde Alhaurín de la Torre’ alcanza las 339 gestiones, a razón de casi 11 diarias de media

Durante el mes de agosto, el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Rodrigo Jiménez, ha gestionado un total de 614 incidencias, un registro que significa volver el récord del año 2025, con un aumento de más de un 3% respecto a julio, cuando fueron 594, y muy por encima de junio (442) y de mayo (454). El dato de resolución casi inmediata de las mismas sigue estando en estándares muy elevados: el 81,92%, es decir, 503 de esas 614, lograron ser abordadas y terminadas con éxito. Esa cifra absoluta de 503 también es la más alta del año.

Donde se mantiene un elevado nivel de avisos ciudadanos es en la web y app Línea Verde Alhaurín de la Torre: se ha intervenido en 339 incidencias, ligeramente por debajo que en el récord de 2025 establecido en julio. La media de atención diaria roza las 11.

Resulta notorio, también, el importante incremento producido en las comunicaciones a través de otros canales: avisos telefónicos a SS. OO., Registro Municipal de Entrada, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etcétera, con un total de 186 comunicaciones, frente a las 128 del mes anterior.

El servicio de diagnóstico del área ha puesto en marcha un total de 22 actuaciones de reparación y arreglos, menor que en julio gracias, precisamente, al alto nivel de resolución de incidencias por el resto de vías. En las barriadas se han realizado un total de 9 actuaciones específicas. Por último, el departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 58 de ellos, al estar en plena temporada de verano y actividades al aire libre, tanto en el centro como en las barriadas y urbanizaciones.

