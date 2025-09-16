El acto ha coincidido con la onomástica de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Sebastián y es el resultado de los comicios del pasado mes de julio, por el que José Antonio Bernal seguirá como Hermano Mayor por tercer mandato consecutivo

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos de Alhaurín de la Torre, ha celebrado este lunes, 15 de septiembre, en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, la jura de cargos de su nueva junta de gobierno salida de los comicios celebrados el pasado mes de julio y que ha revalidado por tercer mandato consecutivo a José Antonio Bernal Herrera como Hermano Mayor.

La cita ha coincidido con la celebración de la onomástica de María Santísima de los Dolores, que ha tenido una misa en su honor oficiada por el sacerdote adjunto de la Parroquia de San Sebastián y director espiritual de la hermandad, Pepe Planas. La misa y jura de cargos ha llenado el templo de hermanos moraos y de devotos así como autoridades con el alcalde, Joaquín Villanova, a la cabeza; concejales de la Corporación Municipal; y representantes de cofradías, hermandades y grupos parroquiales de la localidad.

La misa, concelebrada por el diácono parroquial, José Antonio Aguilar, ha sido cantada por el coro dominical de la parroquia y en su homilía, Planas ha destacado que “María nunca se cansó que estar con su hijo y de estar con nosotros” y la ha puesto de ejemplo como figura a la que seguir y “que siempre está acompañada del Nazareno para mirar a Cristo”.

A continuación, ha comenzado el acto de la jura de cargos ante el altar de los Moraos que ha lucido espectacular para la ocasión con Jesús Nazareno vistiendo túnica bordada corta y la Virgen de los Dolores saya y manto de procesión así como la corona de salida procesional con un cuidado exorno floral.

En primer lugar ha sido el Hermano Mayor, José Antonio Bernal, el que ha jurado su cargo hasta 2029 ante la Biblia, los estatutos de la hermandad y los sagrados titulares. El sacerdote le ha impuesto la medalla corporativa de Hermano Mayor. Seguidamente, han recogido su diploma con el cargo y tareas que conlleva, el resto de integrantes de la Junta de Gobierno alcanzando el medio centenar de personas. Además de Bernal como Hermano Mayor, la Junta Permanente la componen Juan José González como Primer Teniente de Hermano Mayor; Salvador Burgos como Segundo; y María José Sánchez de Tercera Teniente de Hermana Mayor; Salvador Gómez, Secretario; Antonio Jesús Martín, Albacea General; José María González, Fiscal; Ana Pérez, Tesorera; y Alejandro Rebollo como Consejero Adjunto al Hermano Mayor.

Para finalizar la jornada, y como colofón igualmente a los actos en honor a la Virgen de los Dolores, el alcalde y los hermanos mayores y representantes cofrades del municipio han realizado una ofrenda de flores ante las sagradas imágenes con una foto de familia como acto final.

José Antonio Bernal ha adelantado que el objetivo es «seguir haciendo hermandad» y recuperar algunos elementos distintivos de los Moraos en estos cuatro años que tiene por delante como mandatario máximo de esta Real Hermandad. Además, ha realizado un llamamiento a todo aquel que esté interesado en trabajar y aportar su conocimiento a acercarse a los Moraos «donde todos serán bienvenidos».