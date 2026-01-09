El taller de Pintura con Vino, organizado por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y previsto para el próximo 16 de enero, ha completado todas sus plazas disponibles, lo que ha llevado a la organización a plantear ya la posibilidad de repetir la actividad en fechas posteriores.

Esta propuesta, incluida dentro del programa Vecinalh 2025/26, ha vuelto a despertar un notable interés entre la ciudadanía, confirmando la buena acogida de las iniciativas culturales y participativas impulsadas desde el área municipal.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la confianza y la elevada participación, al tiempo que se ha pedido disculpas a las personas que no han podido obtener plaza, animándolas a estar atentas a futuras convocatorias.

