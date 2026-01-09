La imagen anunciadora es una pintura obra Marianne Praet y representa a Marifé de Triana en el Jardín Oriental Bienquerido. Las semifinales serán los días 10 y 11 de abril en el Centro Cultural y la final el 16 de mayo en El Portón, con Cinthia Merino como artista invitada

MÁS INFORMACIÓN:

El prestigioso certamen Torre de Coplas ‘Marifé de Triana’ que organiza la Asociación de Mujeres de Alhaurín de la Torre (AMAT), en colaboración con el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ya tiene cartel anunciador, obra de la artista Marianne Praet. La tarde de este viernes ha sido presentado en un concurrido acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y al que ha asistido el alcalde, Joaquín Villanova; la presidenta de AMAT, María Fernández; el concejal de Cultura, Manuel López; y representantes del tejido asociativo y cultural del municipio.

Una vez más, el periodista Jesús González, ha sido el encargado de presentar el evento que ha contado con la música interpretada por el grupo Esencia y Compás, formado por los artistas Lola Castillo, Mayte Peláez, Verónica Martín y Juan Hurtado.

El cartel representa a Marifé de Triana cantando en el Jardín Oriental Bienquerido. Su autora ha dicho que para ella es una gran oportunidad para compartir su pasión con todos los vecinos y ha destacado el entusiasmo de AMAT por apoyar a las mujeres en situación de necesidad.

Marianne Praet es nacida en Amberes (Bélgica) pero lleva años residiendo en España, donde cuenta con su propio taller y es socia de la asociación local Pincel y Barro, con los que ha expuesto en la Finca El Portón y en el Centro Cultural.

El alcalde ha destacado «la calidad artística del cartel» y ha felicitado a AMAT por seguir poniendo en valor la copla y convertir este certamen en uno «de los mejores de España y con más aceptación».

Para María Fernández, es muy importante no perder la esencia española con este certamen y lo pone como ejemplo “de una manera de obtener recaudación para los objetivos y la labor de la asociación”.

Las semifinales del concurso se celebrarán en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ los días 10 y 11 de abril y la gran final será en la Finca El Portón el sábado 16 de mayo, con Cinthia Merino como artista invitada.