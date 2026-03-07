(Comunicación de PSOE Málaga) Recitan fragmentos del poema ‘Mujeres de América’ en un vídeo para reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria

El PSOE de Málaga ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que las alcaldesas socialistas de la provincia unen sus voces para recitar fragmentos del poema ‘Mujeres de América’, de la poeta Aurora Luque, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

A través de versos que hablan de libertad, de horizontes abiertos y de mujeres que cabalgan hacia su propio destino, las alcaldesas reivindican el papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

El poema, incluido en el libro ‘Un número finito de veranos’, obra por la que la autora fue galardonada con el Premio Nacional de Poesía en 2022, invita a imaginar un tiempo nuevo para las mujeres: “sin miedo, sin pavor, sin cadenas”, un tiempo de sueños, de proyectos compartidos y de horizontes que se abren.

Con esta iniciativa, las alcaldesas socialistas quieren rendir homenaje a la poesía y recordar que la igualdad también se construye desde la cultura, la palabra y el compromiso público.

En el vídeo han participado las alcaldesas de Almogía, Toñi García; El Burgo, Mariló Narváez; Montecorto, Lidia Escalante; Alcaucín, Ágata González; Atajate, Auxi Sánchez; Humilladero, Auxi Gámez; Sayalonga, Sagrario Fernández; Periana, Meritxell Vizuete; y Parauta, Katrin Ortega. También intervienen la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Yolanda Florido, y la presidenta de los socialistas malagueños, Marisa Bustinduy.

Aurora Luque es una poeta, traductora y ensayista española, considerada una de las voces más relevantes de la poesía española contemporánea. Nacida en Almería en 1962, desde finales de los años ochenta mantiene una estrecha vinculación con Málaga, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria literaria y académica.