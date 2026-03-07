Quince estudiantes de distintos institutos de la Comunidad Autónoma participan en este encuentro, que cumple su décima tercera edición

Alhaurín de la Torre, y en concreto la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga, ha sido el punto de reunión para la celebración de la final de la Olimpiada Filosófica de Andalucía en su décimo tercera edición.

Organizada por la Asociación Andaluza de Filosofía en colaboración con el Área de Cultura y Biblioteca, el evento tiene la finalidad de promover en la juventud esta disciplina académica y su estudio, así como el pensamiento crítico y la reflexión. La jornada ha dado comienzo a las diez de la mañana y se extenderá durante varias horas y en el mismo participa una quincena de estudiantes de Bachillerato de distintos institutos de toda la comunidad andaluza.

Los concursantes han sido distribuidos en función de la modalidad en la que han participado y que han sido cuatro: disertación, ensayo internacional, fotografía y vídeo. Todo ello bajo el lema ‘La locura: Don Quijote en el mundo actual’ con premios económicos para las modalidades de disertación y fotografía filosófica de 200 euros para el primer premio; 150 euros para el segundo premio; y 100 euros en el tercero. Los ganadores de cada modalidad representarán a Andalucía en la Final de la Olimpiada Filosófica de España que tendrá lugar en Ciudad Real del 17 al 19 de abril.

La apertura oficial ha corrido a cargo del concejal de Cultura y Biblioteca, Manuel López; la presidenta de la asociación Andaluza de Filosofía, María Ascensión Marcelino; y el presidente de honor de la asociación, Rafael Guardiola. Todos han dado la bienvenida a los asistentes y, especialmente, a todos los participantes, jóvenes creadores y muy comprometidos, que han demostrado su valía y destreza en cada campo.

Manuel López se ha mostrado muy contento de acoger en nuestro municipio una nueva final de estas olimpiadas «que son muy prestigiosas y ponen en valor el talento andaluz de nuestros jóvenes».

Por su parte, desde la Asociación Andaluza de Filosofía han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración y han afirmado que cada año «el nivel es mayor y el número de personas que participan también lo que nos llena de satisfacción por llevar a las olimpiadas nacionales a los mejores».