El Área de Comercio ha lanzado este proyecto gratuito para bares y restaurantes y, también, para negocios de estética. La campaña aprovecha la tecnología NFC para facilitar las reseñas a la clientela y la inteligencia artificial para dar una respuesta a las mismas

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado el proyecto ‘Alhaurín 5 Estrellas’, cuya finalidad es acompañar a los negocios locales, en una primera fase del sector de la hostelería y la estética, en el proceso de mejora de su reputación online y visibilidad en Google.

La campaña ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; y la edil de Comercio, María del Mar Martínez, junto con el responsable de la plataforma Opinas, Juanlu Pintor. La idea surge cuando desde el área detectan la tendencia actual de consultar en Google antes de elegir un establecimiento por parte del consumidor y este ‘Alhaurín 5 Estrellas’ lo que busca es ofrecer herramientas eficaces que permitan a los comercios adaptarse a ese nuevo comportamiento digital del cliente.

Por medio de la plataforma, los establecimientos pueden optimizar su ficha de Google Business, obtener más reseñas positivas gracias a tarjetas NFC y ahorrar tiempo con una inteligencia artificial personalizada que responde automáticamente a los comentarios como si lo hiciera el propio negocio.

Pero el proyecto no se queda solo ahí ya que, como ha informado la concejala de Comercio, incluye formación y acompañamiento técnico durante un año sin ningún coste para el establecimiento. Algo que sí pide Martínez es «un compromiso real de participación» ya que las plazas son limitadas y si no son aprovechadas por el negocio se reasignarán a otros negocios que estén interesados.

‘Alhaurín 5 Estrellas’ es, en definitiva, una apuesta por la digitalización y la competitividad del comercio local que busca reforzar el tejido económico del municipio mediante soluciones prácticas, actuales y de alto impacto. La concejala ha puesto el ejemplo del restaurante Karnívoro, uno de los que forma parte de la campaña, y que en pocos meses ha cosechado más de 300 reseñas gracias a este sistema.

Esta nueva medida es un paso más en la apuesta del Área de Comercio por modernizar y ofrecer todas las herramientas necesarias a las pymes y autónomos para hacer de los comercios alhaurinos un referente en modernidad y accesibilidad a todos.