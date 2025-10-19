Las Pistas Municipales Francis Ceballos serán el escenario los días 8 y 9 de noviembre del Torneo de Pádel del Grupo Parroquial Jesús Caído y María Santísima de la Amargura, una cita deportiva que promete reunir a numerosos jugadores y aficionados locales en un ambiente de compañerismo, deporte y convivencia.

El evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y se desarrollará en diferentes categorías:

3ª, 4ª y 5ª masculina

4ª y 5ª femenina

Categoría mixta

Las inscripciones ya están abiertas a través de la aplicación VOLA. El coste es de 18 euros para participantes en general y 15 euros para alumnos del club y jugadores de la SNP. Cada jugador recibirá un welcome pack con camiseta, agua y una pieza de fruta.

Entre los premios, destacan palas para los campeones y paleteros para los subcampeones, además de un gran sorteo entre los participantes. Como cierre del torneo, el domingo 9 de noviembre se ofrecerá una paella gratuita para todos los asistentes.

Desde la organización se subraya que el objetivo del torneo es “fomentar el deporte, la unión vecinal y los valores de colaboración y convivencia que caracterizan al grupo parroquial”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosos patrocinadores locales, entre ellos comercios, restaurantes y empresas del municipio, que demuestran una vez más su compromiso con el deporte y las actividades sociales de Alhaurín de la Torre.