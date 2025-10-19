La duodécima edición de esta ruta solidaria obtiene, un año más, una multitudinaria respuesta de la ciudadanía en su recorrido desde Viñagrande hasta la plaza de la Iglesia

Alhaurín de la Torre ha vuelto a marchar de forma solidaria contra el cáncer por duodécima vez con una participación masiva. La tradicional marcha, que organiza la Asociación de Vecinos de Viñagrande en colaboración con el Ayuntamiento, ha partido a las diez de la mañana de la sede social de la barriada y se ha dirigido por la Calle Juan Carlos I y Málaga hasta la Plaza de la Concepción, ante la fachada de la Parroquia de San Sebastián donde ha finalizado.

Los participantes han lucido camisetas con el lema ‘Todos unidos contra el cáncer’, mochilas y gorras que han comprado en los días previos como donativo para la causa que se realiza que no es otro que la lucha contra el cáncer, por lo que este año se ha destinado la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Alhaurín de la Torre.

En la marcha ha estado el alcalde, Joaquín Villanova; numerosos representantes de la Corporación Municipal; la presidenta de la AECC de Alhaurín de la Torre, Elena Gil; la presidenta de la Asociación de Vecinos de Viñagrande, Jesús Morales, y miembros de colectivos y asociaciones del municipio.

Durante el recorrido han portado globos rosas que han sido sueltos cuando ha finalizado la marcha.

En la Plaza de la Concepción el regidor ha dado las gracias por la participación y a la Asociación de Vecinos de Viñagrande por su organización de la marcha. Villanova ha asegurado que con la marcha “intentamos que haya mayor sensibilización en el día del cáncer de mama” y ha afirmado que “hay que poner más medios para la investigación y el cribado del cáncer de mama” finalizando con un mensaje de esperanza para todos los enfermos de cáncer .

Jesús Morales ha destacado esta marcha como uno de los actos más importantes que organizan desde la Asociación de Vecinos de Viñagrande durante el año resaltando el recorrido de doce ediciones ya «con los alhaurinos y alhaurinas cada vez más solidarios».

Elena Gil, de la AECC, ha dado las gracias a la Asociación de Vecinos de Viñagrande por donarle la recaudación de este año. Y también ha destacado la importancia de la prevención para hacer frente a este problema.