El programa, acreditable y con compromiso de contratación, suma 600 horas y ha sido impulsado y financiado por el Área de Asuntos Sociales ante la elevada demanda de empleo en el sector. El plazo de solicitudes finaliza el 15 de febrero. Inscripciones AQUÍ

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y la concejala de Asuntos Sociales e Igualdad, María del Carmen Molina, han presentado un nuevo programa de formación de ayuda a domicilio, cuyo plazo de inscripciones ya se encuentra abierto hasta el 15 de febrero. La edil delegada del área ha explicado que se busca formar a personas en una “profesión con futuro” y para la que existe una importante demanda de empleo.

Se trata de un curso que suma hasta 600 horas de formación semipresencial y acreditables para quienes lo finalicen, con compromiso de contratación. La inscripción es gratuita. Abarca la atención y cuidado de personas dependientes en el domicilio; el apoyo en higiene personal, alimentación y movilidad; el acompañamiento y atención psicosocial; y el fomento de la autonomía personal.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el cartel adjunto, a través del número de teléfono 662 633 090 y por la dirección de correo electrónico remediosbelendelarosarueda@alhaurindelatorre.es. Será impartido por profesionales de la empresa Sassan Formación y financiado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La concejala María del Carmen Molina recordó que solo en Alhaurín de la Torre hay unas cuatrocientas personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio, por lo que animó a apuntarse a esta iniciativa porque se trata de un sector demandado, con futuro y pensado además para ayudar a quienes más lo necesitan.