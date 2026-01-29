La Asociación de la Prensa de Málaga entrega hoy las Medallas de Honor del Periodista 2026 a Montserrat Naharro y Carlos Pérez Ariza

La ceremonia, con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, se celebra hoy en el Hard Rock Cafe Málaga y será retransmitida en directo por Canal Málaga

MÁLAGA 29.01.2026 | La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) celebra hoy la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, con un acto en el que se entregan las Medallas de Honor del Periodista, máxima distinción de la entidad, que reconocen la trayectoria profesional y el compromiso con la profesión. En esta edición, las medallas han sido otorgadas a Montserrat Naharro Mielgo, directora de Canal Sur en Málaga, y a Carlos Pérez Ariza, periodista, escritor y profesor universitario, por sus relevantes aportaciones al periodismo, la comunicación institucional, la investigación y la docencia.

Además de las Medallas de Honor, la APM entrega hoy, con motivo del cierre de su 120 aniversario, Distinciones de Honor a la Academia Malagueña de Ciencias y al Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa, que será recogida por el Colegio de Médicos de Málaga, en reconocimiento a la colaboración histórica que ambas instituciones mantienen con el colectivo periodístico malagueño.

El acto tiene lugar a las 19.00 horas en el Hard Rock Cafe Málaga (Muelle Uno), el mismo espacio que acogió la edición anterior, y es retransmitido en directo por Canal Málaga. La gala está presentada por las periodistas Rebeca García-Miña y Paula Peralta y cuenta con la actuación de Laura Baquero.

Con estos reconocimientos, la APM reafirma su compromiso con la excelencia periodística, la defensa de la profesión y la colaboración con entidades que contribuyen al bienestar y la formación de periodistas.

PREMIADOS

Montserrat Naharro Mielgo (Madrid, 1963), miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de la Prensa de Málaga, es periodista licenciada por la Universidad Complutense de Madrid en 1987. Inició su trayectoria profesional en la desaparecida Radio Cadena en Almería y en el diario La Voz de Almería, donde trabajó hasta 1989, año en el que se incorporó a Canal Sur Radio y Televisión tras superar la primera oposición convocada por el ente público. Su primer destino fue Canal Sur Almería, aunque al año siguiente se trasladó a Málaga, provincia en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera periodística.

En Canal Sur desempeñó durante cinco años funciones como redactora y reportera de radio antes de dar el salto a la televisión como reportera y, posteriormente, presentadora de los Informativos Provinciales de Málaga en las ediciones de mediodía y noche. Estuvo al frente de estos informativos durante dos décadas, desde su puesta en marcha hasta junio de 2018, momento en el que fue nombrada directora territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga, cargo que ejerce actualmente y desde el que coordina toda la actividad del centro de producción malagueño —el mayor de la RTVA en Andalucía—, responsable de la producción audiovisual informativa y no informativa, tanto en directo como grabada, para los distintos canales de televisión y radio.

Carlos Pérez Ariza (Málaga, 1947), exvicepresidente de la Asociación de la Prensa de Málaga, es periodista, escritor y profesor universitario. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Periodismo por la Universidad de Málaga, ha desarrollado una trayectoria profesional marcada por la combinación del ejercicio periodístico, la comunicación institucional y la docencia universitaria.

Ha ocupado cargos de responsabilidad como director de Comunicación del Ministerio de la Juventud y Asuntos Sociales de Venezuela, director de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga y vicerrector de Comunicación y del Rectorado de la Universidad de Málaga. Su trayectoria ha sido reconocida con galardones como el Premio Iberoamericano de Periodismo, el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Investigación, y es autor de una amplia obra ensayística y narrativa vinculada al periodismo, la comunicación y la historia, con títulos como Andrés de Urdaneta en su Tornaviaje, Pagadero al portador, La última amante del generalísimo, Libertad de expresión en España. Nuevas tecnologías y Sociedad de la Información, El periodismo constructor, El guion literario. Cine/TV, y La prensa mancha y letras urgentes.