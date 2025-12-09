El Ayuntamiento invertirá cerca de medio millón en el proyecto, que consiste en aprovechar la entreplanta de la pista anexa al pabellón principal para crear nuevas salas. Se quiere atender a la elevada demanda para uso del gimnasio y acabar con la lista de espera

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha adjudicado el contrato de obras para habilitar una entreplanta en la pista anexa al pabellón principal del Polideportivo El Limón, con el objetivo de crear nuevas salas que posibiliten prácticamente duplicar los espacios que se usan para las actividades de musculación y ‘fitness’ (gimnasio).

En concreto, el contrato se ha adjudicado a la empresa Sardalla Española S. A., la única que se presentó al concurso público, por un precio de 406.928,68 €, más el 21% de IVA (85.455,02 €), lo que hace un total de 492.383,70 € IVA incluido. El plazo de ejecución es de cuatro meses y el plazo máximo para efectuar la comprobación del replanteo es de un mes desde la formalización del contrato, conforme a lo establecido en los pliegos.

Los trabajos de este proyecto ya fueron adjudicados en su momento y llegaron a comenzar a finales del pasado año, pero la primera empresa adjudicaria acabó renunciando, lo que obligó a resolver ese contrato y volver a licitar la obra. El equipo técnico municipal actualizó también los costes y el propio proyecto para adaptarlo al estado actual.

En la práctica la inversión rondará el medio millón de euros para habilitar hasta dos nuevas salas. El alcalde, Joaquín Villanova, encargó esta actuación con el objetivo principal de ampliar los espacios de esta histórica instalación deportiva, atender a la demanda creciente y acabar con la lista de espera que existe principalmente para la actividad de ‘fitness’.

El Área de Deportes que dirige Sergio Cortés agradece la comprensión, paciencia y colaboración tanto de los usuarios como de los clubes que hacen uso de El Limón por cómo este proyecto y su retraso, fruto de los incumplimientos de la anterior empresa, han afectado a la actividad del polideportivo.

La ejecución se planificó con la idea de minimizar los perjuicios, pero fue necesario reestructurar los cuadrantes para trasladar las actividades que habitualmente tenían lugar en el anexo a la pista principal, lo que afectó a los entrenamientos de las escuelas y clubes de baloncesto, gimnasia rítmica, bádminton o fútbol-sala.

El proyecto plantea aprovechar la altura de la mencionada cancha anexa (de unos 9 metros), así como la conexión de las nuevas instalaciones y el resto del edificio con un pasaje cubierto. A su vez, para resolver las conexiones peatonales y salvar problemas actuales de accesibilidad, se introduce en la zona administrativa existente entre las pistas y el pabellón un ascensor que comunicará verticalmente ambas plantas.

En este sentido, la mencionada área administrativa y las oficinas se trasladarán a la parte más cercana a la entrada principal en una futura intervención. Para la financiación de las obras se emplearán los fondos aprobados por la Diputación de Málaga a través de su llamado Plan de Asistencia Económica a Municipios.