(CCOO/IU) Las dos organizaciones, preocupadas por el grave estado de deterioro de la sanidad pública ponen en común sus análisis y medidas para mejorarla.

El pasado día 4, una delegación de CCOO Sanidad Málaga se ha reunido con representantes de Izquierda Unida Málaga, entre ellos Toni Morillas, Antonio Maíllo y varios alcaldes de IU de la provincia, con el objetivo de abordar el estado actual de la sanidad pública en Málaga y las principales problemáticas que afectan tanto a profesionales como a la ciudadanía.

Por parte de CCOO, participaron Juan Carlos Navas, secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad de Málaga, así como delegados y delegadas de las distintas secciones sindicales del ámbito sanitario. También estuvo presente Patricia Laguna, responsable de Organización de la Unión Provincial de CCOO Málaga.

Durante el encuentro, CCOO trasladó la situación de saturación y déficit estructural que sufre el sistema sanitario público en la provincia, así como la necesidad de reforzar plantillas, mejorar infraestructuras y garantizar una atención sanitaria digna y de calidad para toda la población. Ambas organizaciones coincidieron en la urgencia de exigir medidas inmediatas para frenar el deterioro del sistema sanitario y avanzar hacia un modelo más justo, accesible y sostenible.

CCOO Sanidad Málaga continuará manteniendo reuniones con distintas fuerzas políticas y sociales para sumar apoyos y promover soluciones que fortalezcan el sistema sanitario público en la provincia.